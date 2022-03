Deutsche wollen freiwillig in den Ukraine-Krieg: Ist das legal?

Deutsche wollen freiwillig in den Ukraine-Krieg: Ist das legal? © Efrem Lukatsky/dpa

Der Ukraine-Krieg tobt weiter. Die Ukraine liefert sich einen harten Kampf mit der russischen Armee. Einige Deutsche wollen nun freiwillig mitkämpfen – ist das erlaubt?

Hamburg – Es sind nun schon etliche Tage vergangen, seit Russlands Präsident Wladimir Putin den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine befohlen hat. Seither tobt in dem Land ein bitterer Kampf. Viele Ukrainerinnen befinden sich deshalb mit ihren Kindern auf der Flucht. Andere hingegen kämpfen an der Seite ihrer Männer gegen die russischen Truppen. Weltweit zeichnet sich jetzt die Bereitschaft ab, sich an dem Krieg zu beteiligen. So wollen auch viele Deutsche freiwillig mitkämpfen. 24hamburg.de* hat herausgefunden, ob die freiwillige Teilnahme am Ukraine-Krieg legal ist.

In den letzten Tagen hat es insbesondere über den Messenger-Dienst Telegram viele Aufrufe für die freiwillige Teilnahme am Ukraine-Krieg gegeben. Unter den Freiwilligen sollen laut übereinstimmenden Medienberichten auch viele deutsche Rechtsextremisten sein.