Bestes Ergebnis seit Wiedervereinigung: Darum rollt der deutsche Rubel

Haushaltsausschuss in Deutschland: Insbesondere die Einnahmen aus der Einkommens- und Vermögenssteuer stiegen stark.

Steuereinnahmen und Niedrig-Zinsen

Dank eines Konjunkturbooms in Deutschland setzte es für die Staatskasse 2017 einen enormen Überschuss. Unter dem Strich blieb für Bund, Länder und Gemeinden ein Plus in Höhe von weit über 30 Mrd. Euro über.