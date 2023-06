Deutschland hinter Thailand: Das sind die mächtigsten Armeen der Welt

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Wer hat die beste Armee der Welt – und wie schlägt sich Deutschland? Der „Global Firepower Index“ stuft die militärische Stärke von 145 Ländern ein.

München – Wie steht die Bundeswehr im Vergleich zu anderen Armeen der Welt da? Der „Global Firepower Index“ geht dieser Frage auf den Grund und ordnet die Ergebnisse für 145 Länder in einer Rangliste ein. Dabei werden mehr als 60 Kriterien berücksichtigt, wie etwa die Anzahl der verfügbaren Soldaten, Panzer, Flugzeuge und Flugzeugträger. Hinzu kommen logistische Kapazitäten, die finanzielle Lage und Geografie.

Weitere Faktoren sind die Zugehörigkeit zu einem Militärbündnis (z. B. Nato) und der Besitz von Atomwaffen. Die Qualität der Ausrüstung und die Ausbildung der Soldaten macht sich beispielsweise bei Russland im Ukraine-Krieg bemerkbar. 12.500 Kampfpanzer fließen in das Ranking ein, viele sind allerdings Jahrzehnte alt und nicht einsatzbereit.

Global Firepower Index: Deutschland stürzt auf Platz 25 ab – Ukraine steigt deutlich auf

Deutschland hat hinter den USA, China, Russland und Indien den fünfthöchsten Verteidigungshaushalt weltweit, landet allerdings auf Platz 25. Über die Jahre ist Deutschland im Ranking deutlich abgestürzt. 2007 befand sich die Bundesrepublik noch auf Rang fünf. Seitdem ging es im Ranking von Global Firepower fast nur noch abwärts.

In einem Ranking der stärksten Armeen der Welt landet die Bundeswehr auf Platz 25. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Andersherum ist es bei den Streitkräften der Ukraine. Im neuesten Ranking belegt die ukrainische Armee Platz 15. Vor zwei Jahren war es noch Platz 25. Der Aufstieg liegt vor allem an der Reaktion auf Russlands Invasion und den erhaltenen Militärhilfen durch zahlreiche Staaten. Direkt vor Deutschland ist das Königreich Thailand. Angesichts der langen Küstenlinien verfügt Thailand etwa über eine starke Marine.

Militärstärke: China und Russland hinter den USA

Ganz weit vorne im Ranking stehen die globalen Supermächte USA, China und Russland. Hinsichtlich der verfügbaren Soldaten und der Marinestärke stuft Global Firepower China an erster Stelle ein. Der für China errechnete Gesamtwert in Sachen Militärstärke von 0,0722 liegt nur knapp hinter dem der USA (0,0712). Noch knapper hinter den USA ist Russland (0,0714) verortet. Trotz quantitativer und materieller Überlegenheiten zeige der Krieg gegen die Ukraine erhebliche Schwächen beim Militär auf. Seit dem Einmarsch im Februar 2022 hat Russlands Armee schwere Rückschläge erlitten. Zehntausende Soldaten wurden getötet. Luftwaffe und Marine seien allerdings weitgehend unbeschadet. China komme Platz zwei derweil immer näher.

An der Spitze stehen wenig überraschend die USA. Mit 92 Zerstörern, elf Flugzeugträgern, fast 1000 Kampfhubschraubern und mehr als 13.000 Flugzeugen steht die Supermacht in vielen Kategorien an erster Stelle. Zudem haben die USA mit etwa 760 Milliarden US-Dollar das deutlich höchste Militärbudget. Zum Vergleich: China auf Rang zwei gibt „nur“ 230 Milliarden US-Dollar für sein Militär aus.

1. USA

2. Russland

3. China

4. Indien

5. Großbritannien

6. Südkorea

7. Pakistan

8. Japan

9. Frankreich

10. Italien

11. Türkei

12. Brasilien

13. Indonesien

14. Ägypten

15. Ukraine

16. Australien

17. Iran

18. Israel

19. Vietnam

20. Polen

21. Spanien

22. Saudi-Arabien

23. Taiwan

24. Thailand

25. Deutschland

26. Algerien

27. Kanada

28. Argentinien

29. Singapur

30. Griechenland

Quelle: Global Firepower

Drei Länder konnten sich im Ranking verbessern. Neben der Ukraine gehören dazu die Armeen Großbritanniens (Platz fünf) und Pakistans (Platz sieben). Auf dem letzten Platz landet übrigens das Militär von Bhutan. (lrg)