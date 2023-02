CNN-Korrespondent schreibt Abgesang auf „Germany‘s treasured Autobahn“

Von: Patryk Kubocz

Teilen

Ist die Autobahn ein unzeitgemäßes Relikt? Ein Korrespondent von CNN fordert einen neuen Blick auf das hochgeschätzes Kulturgut der Deutschen.

München/Berlin - Die Autobahn und ihre Abschnitte ohne Geschwindigkeitsbegrenzung sind für ausländische Besucher ebenso ein unverwechselbar deutsches Gut wie Bier, Brezen oder das Oktoberfest. Im Inland ist die Sichtweise umstrittener: Immer wieder debattieren Klimaaktivisten und Autoliebhaber die Sinnhaftigkeit des unbegrenzten Tempos auf den Autobahnen.

Die Autobahn ist ein Kulturgut Deutschlands. Ein Reporter der CNN fordert aber Änderungen auf ihnen. (Symbolbild) © Rolf Poss/imago-images

Das ist sogar in den USA ein Thema: Der CNN-Korrespondent Paul Hockenos hat nun in einem Kommentar über die Zukunft der Autobahn philosophiert und ihre Rolle in der Klimakrise erläutert. Seine Hauptthese: Aufgrund des Klimawandels müssten die Deutschen „ihre Beziehung zur Autobahn“ überdenken und die CO2-Emissionen durch Verbrennermotoren senken.

Abgesang auf deutsche Autobahnen - Änderungen sind aufgrund der Klimakrise nötig

Hockenos frage sich, wozu überhaupt mehrspurige Autobahnen gebraucht und gebaut werden, wenn 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen in Europa zugelassen werden.

Trotzdem fordert Hockenos nicht etwa jegliche Investition von den Autobahnen abzuziehen - „Elektroautos benötigen immerhin auch gute Straßen“, schreibt der CNN-Korrespondent. Doch Änderungen müssen her, um die Emissionen zu verringern. Eine einfache und effektive Lösung sei es, eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen, meinen viele Klimaschützer. Das Umweltbundesamt (UBA) untermauerte die Forderung mit mehreren Studien.

Tempolimit auf Autobahnen eine effektive Maßnahme - Hohe CO2-Einsparung zu erwarten

2020 haben die Experten des UBA den Effekt einer Tempobeschränkung von 120 Stundenkilometer auf Autobahnen auf die CO2-Emissionen untersucht. Dadurch könne Deutschland rund 4,5-Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten sparen, hieß es. Im vergangenen Jahr bekräftigte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), dass er kein Tempolimit einführen wolle.

Eine Folgestudie, die das UBA im Januar 2023 veröffentlichte, beschäftigte sich mit dem Verkehrsverhalten der Autofahrer bei einer Einführung des Tempolimits. Durch das verringerte Tempo auf den Autobahnen änderten Verkehrsteilnehmer entweder ihre Route oder nutzen eine alternative Transportform. „Durch den Routenwahl- und Nachfrageeffekt steigert sich das Potenzial der CO2-Einsparung auf 5,8 Millionen Tonnen“, schreiben die Experten des UBA in ihrem Bericht.

Der Straßenbau ist mittlerweile auch ein Kern-Streitpunkt in der Ampel-Koalition. Und ein Thema für die Stammtische: So brach etwa Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger beim politischen Aschermittwoch seiner Partei eine Lanze für das Auto. Wissing legte zuletzt mit einer Studie nach. Wenn die Straße nicht ausgebaut werde, habe das massive Folgen für Deutschland, sagte er dem Reutlinger General-Anzeiger. „Deshalb brauchen wir überall in Deutschland eine Beseitigung der Engpässe durch notwendige Ausbaumaßnahmen.“

Ausbau der Autobahn sinnvoll? Das ist die Zukunftsvision des CNN-Korrespondenten

Den angestrebten Infrastrukturausbau Wissings etwa in Form des Ausbaus der Autobahnen A3 und A5 bei Köln und Hannover lehnen Umweltaktivisten und Mobilitätsforscher ab, berichtet tagesspiegel.de. Der CNN-Korrespondent schließt sich dem Protest an und fordert, das Geld für den Ausbau der Autobahnen solle lieber in Fahrradwege und in die Schienen investiert werden - ganz nach niederländischem Vorbild.

Wie stellt sich also Hockenos die Zukunft der Autobahn vor? „Weniger Spuren, extra Spuren für E-Busse und E-Lkws, mehr Ladestationen, eine festgeschriebene Höchstgeschwindigkeit und in ferner Zukunft vollelektrische Autobahnen“, schreibt der CNN-Korrespondent. Auch die Folgen der deutschen Auto-Politik haben US-Medien im Auge: Wie politico.com berichtet, werde die deutsche Regierung ihr Ziel, 15 Millionen Elektroautos bis 2030 auf den Straßen zu haben, nicht erreichen. (Patryk Kubocz)