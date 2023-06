Deutschland bekommt Nationale Sicherheitsstrategie: Was planen Scholz und sein Kabinett?

Von: Nail Akkoyun

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht am 11. Juni auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow. © Patrick Pleul/dpa

Nach Monaten hat sich die Bundesregierung auf eine Nationale Sicherheitsstrategie geeinigt. Bundeskanzler Scholz will sie am Mittwoch vorstellen. Was bisher bekannt ist.

Berlin – Nach monatelangem Ringen hat sich die Bundesregierung auf eine Nationale Sicherheitsstrategie verständigt. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner sagte am Montag (12. Juni), das Papier sei innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Die Strategie soll am Mittwoch (14. Juni) um 11 Uhr auf einer großen Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und vier seiner Ministerinnen und Ministern vorgestellt werden: Annalena Baerbock (Außen, Grüne), Christian Lindner (Finanzen, FDP), Boris Pistorius (Verteidigung, SPD) und Nancy Faeser (Innen, SPD). Warum Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) nicht vertreten sind, deren Ressorts ebenfalls zentral betroffen sind, wurde nicht bekannt gegeben.

Die Ampel-Regierung hatte im Koalitionsvertrag angekündigt, im ersten Regierungsjahr eine „umfassende Nationale Sicherheitsstrategie“ vorzulegen. Ursprünglich war die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar als Veröffentlichungstermin ins Auge gefasst worden. Die Vorlage hatte sich aber wegen interner Streitereien immer wieder verzögert. Die Unionsfraktion im Bundestag hatte dies mehrfach kritisiert.

Nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland: Was bisher bekannt ist

Über die Pläne der Ampel-Koalition ist bislang noch nicht allzu viel bekannt. Als gesichert gilt aber, dass kein Nationaler Sicherheitsrat gegründet werden soll, der außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen koordiniert und in Krisenlagen die operative Steuerung übernimmt. Auch wird nicht erwartet, dass das Papier in die Tiefe geht, was einzelne Länder wie Russland und China angeht. Eine China-Strategie will das Kabinett Scholz erst später vorlegen.

Am Sonntagabend (11. Juni) betonte Scholz beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow, dass man in der Europäischen Union daran arbeite, eine verlässliche Versorgung mit strategisch wichtigen Rohstoffen zu garantieren. „Wir setzen uns für neue Freihandelsabkommen der EU ein mit Ländern in Südamerika, Asien und Afrika“, sagte der Kanzler weiter. „Denn so optimistisch man mit Blick auf die Entwicklung in Ostdeutschland sein kann: Natürlich gibt es auch Risiken. Die geopolitische Lage zählt dazu. Unsere multipolare Welt mit vielen aufstrebenden Machtzentren ist unübersichtlich geworden. Wir müssen uns um neue Partnerschaften bemühen, und das tun wir auch“, fügte Scholz hinzu.

Kritik aus den Ländern: Hessens Innenminister stört sich an mangelnder Beteiligung

Die Union stört sich indes an der mangelnden Beteiligung der Länder. So sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), dass man „die Länder in geeigneter Form“ beteiligen müsse – insofern „die Bundesregierung ein ernsthaftes Interesse daran hätte, eine zukunftsweisende Sicherheitsstrategie zu entwickeln“. Eine Miteinbeziehung der Innenministerkonferenz sei trotz mehrmaliger Aufforderung seitens der Länder bisher nicht erfolgt.

„Die Länder sind der praktische Garant der Inneren Sicherheit in Deutschland: Wir sorgen mit Polizei, Verfassungsschutz, Brand- und Katastrophenschutz sowie Einrichtungen im Bereich der Cybersicherheit für die Sicherheit der Menschen vor Ort“, sagte Beuth. Eine nationale Sicherheitsstrategie, die diesen Namen verdiene, könne daher nur mit den Ländern und nicht über deren Köpfe hinweg entwickelt werden. Leider habe es die Bundesregierung versäumt, jene Stellen einzubinden, die sich mit den praktischen Dingen der Sicherheit auskennen. (nak/dpa)