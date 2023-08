Ausland sieht in Lauterbachs Plan eine „sehr deutsche“ Cannabis-Legalisierung

Von: Judith Goetsch

Teilen

Gefährlich oder überfällig? Die geplante Cannabis-Legalisierung löst aktuell eine neue Debatte aus.

Berlin – Am Mittwoch stellte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach den Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung vor. Das geplante Gesetz sieht vor, kontrollierte Abgabe von 25 Gramm pro Monat an Volljährige über nicht-gewerblichen Eigenanbau zu ermöglichen – in sogenannten „Social Clubs“. Auch der Umgang mit medizinischem Cannabis soll vereinfacht werden. Schnell wurden von vielen Seiten kritische Stimmen laut. Zu unausgereift, gefährlich, der falsche Zeitpunkt, unwirtschaftlich. Doch das lang erwartete Projekt der Ampel-Koalition bekommt auch Lob – von europäischen Nachbarn.

Cannabis legalisieren - eine gute Idee?

Lauterbach ist auf die Bedenken eingestellt: Bei der Präsentation des Gesetzentwurfs hatte er eine Präventionskampagne bereits mit im Gepäck. Mit „Legal – aber risky“ und ähnlichen Slogans will die Bundesregierung weiterhin vor den möglichen Gefahren von Cannabis-Konsum warnen – und vor allem junge Menschen damit erreichen. Bleibende Gehirnschäden durch den Missbrauch von Cannabis sind bei Konsumenten unter 25 Jahren wahrscheinlicher, wie eine Langzeitstudie zeigt.

Lauterbach präsentiert Cannabis-Kampagne © Clemens Bilan | EPA

Befürworter der geplanten Teillegalisierung sind sich den Risiken bewusst. Ungefährlich sei „das Zeug“ nicht, kommentiert etwa die Neue Züricher Zeitung (NZZ) das Vorhaben der deutschen Bundesregierung. Wer vor Cannabis warne, habe recht. Das bisherige Verbot stünde aber nicht im Verhältnis zum erlaubten Alkoholkonsum. Überzeugende Gründe für diese Ungleichbehandlung von Alkohol und Cannabis gebe es nicht. Es sei deswegen „gut und richtig“, dass SPD, Grüne und Linke Cannabis-Konsum in Deutschland „zumindest teilweise“ legalisierten.

Kritik äußert die NZZ an der Umsetzung, die sie als typisch deutsch und hyper-bürokratisch charakterisiert: „Deutschland wäre nicht Deutschland, käme die dortige ‚Liberalisierung‘ ohne ein besonders eindrucksvolles Heer von Paragrafen aus, vom Verbot der gewinnorientierten Produktion bis zur Mitgliedschaft in mehreren Klubs“. Die Richtung stimme trotzdem, so könne dem Verkauf von verunreinigtem Cannabis auf dem Schwarzmarkt entgegengewirkt werden. Auch in der Schweiz geht es in puncto Cannabis-Legalisierung voran, seit 2022 läuft in Basel ein Modellversuch: Apotheken dürfen Cannabis zum Eigenkonsum verkaufen. Weitere Städte sollen folgen. Eine vollständige Legalisierung gibt es nur in wenigen Ländern.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

SPD uneinig über Legalisierungspläne

Aus Lauterbachs eigener Partei gibt es seit der Ankündigung nicht nur Unterstützung. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) wurde gegenüber der BILD deutlich: „Wenn wir irgendetwas jetzt nicht brauchen, dann ist es dieses Gesetz in dieser Form“, kommentierte er. Im Moment habe man wirklich ein paar andere Probleme in Deutschland mit ausreichend Aufgaben für Verwaltung und Polizei, denen man dringender nachgehen müsse.

Auch die Gewerkschaft der Polizei äußerte sich kritisch zum Gesetzentwurf. Dieser sei „unpräzise“ und „unvollständig, weil er bestimmte Themenfelder unserer polizeilichen Arbeit überhaupt nicht berücksichtigt“, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke am Donnerstag dem Bayerischen Rundfunk. Auch bezweifelt Kopelke, dass eine solche Legalisierung die Polizeiarbeit erleichtern würde. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte dazu ebenfalls Bedenken angemeldet. Nach Lauterbachs Plänen soll die Legalisierung Anfang 2024 in Kraft treten. Davor muss es noch vom Bundestag verabschiedet werden (Judith Goetsch/AFP/dpa).