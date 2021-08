Deutsche Fregatte unterwegs zum Indopazifik: Keine Konfrontation mit China

Die Fregatte „Bayern“ ist auf der Reise zum Indopazifik - Deutschland will in der Region Präsenz zeigen (Archivbild)

Engagement in Asien

Die deutsche Fregatte Bayern ist unterwegs nach Asien. In einer historischen Mission will Deutschland in Fernost Flagge zeigen für die regelbasierte Weltordnung. Berlin setzt aber nicht auf Konfrontation Chinas.

Wilhelmshaven/München - Die Fregatte Bayern ist am Montag von Wilhelmshaven aus zur ihrer lange geplanten Indopazifik-Mission gestartet. Ein gutes halbes Jahr lang soll die Fregatte mit gut 230 Soldaten an Bord unterwegs sein - vom Horn von Afrika nach Singapur, Japan, Südkorea und Australien. Auf dem Rückweg wird sie nach den Plänen das Südchinesische Meer durchfahren. Die Bundesregierung will mit der Mission mehr deutsche Präsenz im Indopazifik zeigen. Die Region gilt als geopolitisch und wirtschaftlich entscheidend für das 21. Jahrhundert. China sorgt mit seinen territorialen Machtansprüchen, insbesondere im Südchinesischen Meer für Instabilität.

Indopazifik: Entscheidend für die internationale Ordnung der Zukunft

Im Indopazifik entscheide sich die Ausgestaltung der internationalen Ordnung der Zukunft, betonte Außenminister Heiko Maas. „Wir wollen diese mitgestalten und Verantwortung übernehmen für den Erhalt der regelbasierten internationalen Ordnung“, so Maas weiter. Der Ausdruck „Regelbasierte Ordnung“ wird seit einiger Zeit von den USA und Europa vor allem im Hinblick auf China verwendet, dem die Verbündeten Verstöße gegen ebendiese Ordnung vorwerfen. China beansprucht praktisch das gesamte Südchinesische Meer mit seinen Atollen und Inselchen. Auch andere Staaten, etwa die Philippinen erheben auf Teile des Meeres Anspruch. Aus Sicht des Westens ist der Großteil des Meeres internationales Gewässer.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte im Juli in einer Videokonferenz mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wei Fenghe über die Situation im Indopazifik gesprochen. Dabei wies sie Wei nach Angaben des Ministeriums in Bezug auf Chinas territoriale Ansprüche Chinas dem Gewässer erneut die deutsche Rechtsposition hin. Deutschland betrachte den Unclos-Schiedsspruch vom Juli 2016 - bei dem maritime Ansprüche Chinas als rechtlich weitgehend unwirksam erklärt worden sind - als verbindlich, hieß es. Bereits im Frühjahr hatte Kramp-Karrenbauer durchblicken lassen, dass es auch ihr bei der Mission der Fregatte vor allem um eine Eingrenzung des chinesischen Einflusses geht.

Deutschland: Diplomatische Einbettung der Fregatten-Mission

Die USA sind bereits länger mit verschiedenen Kriegsschiffen in der Region unterwegs, in einer Mission zur Durchsetzung der Navigationsfreiheit in dem Seegebiet. Dabei kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit der chinesischen Marine. Deutschland will hingegen mit seiner Missionen niemanden herausfordern, auch nicht China. Das Verteidigungsministerium und das Außenministerium informierten Peking vorab über die Reiseroute der Fregatte. Auch betont es, dass für die Durchfahrt des viel befahrenen Seegebiets nur die üblichen Handelsrouten genutzt werden. Eine militärische Eskalation mit Peking - das macht Berlin vor vornherein klar - soll es auf keinen Fall geben. Das Bundesverteidigungsministerium bezeichnete die Mission auf seiner Website als „Präsenz- und Ausbildungsfahrt und nicht um einen Einsatz im Sinne des Parlamentsbeteiligungsgesetzes“. Soll heißen: Es ist kein Auslandseinsatz wie etwa die Entsendung von Soldaten nach Afghanistan, der vom Bundestag abgesegnet werden müsste. Deutschland hängt die Reise bewusst eher tief.

Gemischte Botschaften vor Reise der Fregatte

„Die Bundesregierung sende mit ihrer Mission eine gemischte Botschaft“, zitierte die Nachrichtenagentur AFP die Verteidigungsexpertin Helena Legarda vom Berliner China-Institut Merics. „Wenn sich die Fregatte wie angekündigt an die üblichen Handelsrouten hält und keine ‚Freedom of Navigation‘-Operationen mit den Partnern durchführt, dann unterwirft sich Berlin de facto den von China aufgestellten Regeln.“ Prinzipiell werde die Mission von den Amerikanern und anderen Verbündeten in der Region zwar willkommen geheißen, meint Legarda. „Trotzdem bleibt für die Partner offen, was Berlins Ziel ist, wenn es um die Frage der Eindämmung von Chinas Machtbestreben geht.“

Zumal Peking auch einen Hafenbesuch in China angefragt hat, was die Partner eher misstrauisch gesehen haben. Mit einer Zusage lässt sich Peking bisher Zeit. Legarda zufolge könnte eine Entscheidung noch lange hinausgezögert werden, weil China den Ausgang der Wahlen in Deutschland abwarten wird. „Je nachdem, welche Parteienkoalition am Ende an der Spitze steht, wird entweder eine Fortsetzung der derzeitigen China-Politik erwartet oder sogar eine Verschärfung.“

Missionen der USA: Verteidigung westlicher Werte im Indopazifik

Die Missionen von Staaten wie den USA oder auch Großbritanniens und Frankreichs werden derweil immer auch als Verteidigung westlicher Werte deklariert. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer tweetete kurz vor Auslaufen der Bayern: „Es ist gut, über unsere Werte zu reden, noch besser ist es, konkret etwas dafür zu tun“, so die Ministerin. „Gemeinsam mit unseren Wertepartnern in der Region zeigt Deutschland mit der Fregatte Bayern Präsenz im Indopazifik und setzt ein Zeichen der Solidarität.“ Deutschland wolle, „dass bestehendes Recht respektiert wird, Seewege uneingeschränkt befahrbar sind, offene Gesellschaften geschützt werden und dass Handel zu fairen Regeln erfolgt.“

2020 hatte Deutschland - ebenso wie Frankreich und die Niederlande - erstmals ein Strategiepapier zur Region Indo-Pazifik herausgegeben. Dieses bezieht sich nicht direkt auf China, sondern ist in seinen Zielsetzungen eher breit gefasst: Zu den Interessen Deutschlands zählt es etwa Frieden und Sicherheit, die Vertiefung regionaler Beziehungen, offene Schifffahrtsrouten, Freihandel und sogar Klimaschutz. Es ist eher allgemein formuliert. Die Reise der Bayern ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums ein „zentraler Bestandteil in der praktischen Umsetzung“ dieser strategischen Leitlinien. Auf jeden Fall ist die Mission durchaus historisch - seit knapp zwei Jahrzehnten war kein deutsches Kriegsschiff mehr in dieser Gegend. (ck/mit AFP und dpa)