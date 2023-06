Die heikle Rom-Reise von Kanzler Scholz

Von: Mike Schier, Christian Deutschländer

Olaf Scholz zusammen mit Giorgia Meloni kurz nach seiner Ankunft in Rom. © Michael Kappeler/dpa

Es sind entscheidende Tage für die Asylpolitik des Kontinents. In Luxemburg ringen die EU-Innenminister um einen Kompromiss. Und Kanzler Olaf Scholz nähert sich in Rom der lange hochumstrittenen Giorgia Meloni an.

München – Es ist noch nicht lange her, da wurde über Giorgia Meloni in Berlin nie ohne den Zusatz „Postfaschistin“ gesprochen. Manche tun es immer noch. Der Spiegel mahnte den Kanzler vor seiner Reise nach Rom noch einmal, er dürfe „Melonis Gefährlichkeit nicht unterschätzen“. Am Donnerstagmittag aber steht Olaf Scholz neben dieser „gefährlichen Postfaschistin“ und macht einen recht zufriedenen Eindruck. Man arbeite „eng und vertrauensvoll“ zusammen, sagt der SPD-Politiker. Und man werde die „bilaterale Zusammenarbeit noch weiter intensivieren“. Italien sei ein „verlässlicher Freund“.

Scholz und Meloni: Kanzler versucht in Rom gemeinsame Linie zu finden

Was beim ersten Hören nach diplomatischen Floskeln klingt, ist in Wahrheit ein ziemlich großer Schritt, der daheim bei SPD-Linken oder Grünen sicher nicht nur Beifall auslöst. Berlin bemüht sich intensiv, mit Rom eine gemeinsame Linie zu finden. Während Scholz und Meloni vor den Kameras stehen, versuchen die EU-Innenminister in Luxemburg hinter verschlossenen Türen einen Kompromiss beim Thema Asyl zu finden. Auch die rechte Regierung in Rom und die linke in Berlin müssen dafür auf einen Nenner kommen.

Es klingt so, als seien auch harsche Worte im vertraulichen Gespräch im Palazzo Chigi gefallen. „Italien wurde ziemlich alleine gelassen“, sagt Meloni später über die letzten Jahre der Migrationspolitik. Und Scholz neben ihr klagt indirekt über die Durchwinkerei einiger Staaten. Deutschland habe keine EU-Außengrenze, dennoch seien 80 Prozent der ankommenden Asylbewerber nirgends registriert worden. Dennoch ist eine Annäherung herauszuhören. „Alle Versuche, die Probleme bei jemand anderem zu lassen oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, werden scheitern“, sagt Scholz. „Heute oder spätestens bald“ werde Europa Ergebnisse finden. „Kooperation ist angebracht.“ Und Meloni orakelt davon, „einander die Hand zu reichen“, statt Migranten von einem EU-Land zum nächsten zu schieben. Sie betont zweimal: „Wir müssen die Außengrenze der EU verteidigen.“ Man habe da „weitestgehend Konsens“.

Scholz zu Besuch bei Meloni: Es geht um Asylpolitik und die EU-Außengrenzen

Es geht in der Debatte um viele sehr grundsätzliche Fragen: Geplant sind erstmals Verfahren an Europas Außengrenzen, damit Menschen mit geringen Aufnahme-Chancen erst gar nicht in die EU kommen. Dafür soll es Asylzentren in Grenznähe geben, von wo aus Migranten direkt abgeschoben werden sollen. Die Frage, ob Italien solche Zentren auf seinem Gebiet dulden würde, lässt Meloni unbeantwortet. Österreich fordert in Luxemburg sogar Asylverfahren in sogenannten sicheren Drittstaaten, beispielsweise Tunesien oder Algerien.

In die Debatte mit Tunesien kommt Bewegung. Meloni war dort erst zu Gast, am Sonntag wird sie wieder nach Tunis aufbrechen, diesmal in Begleitung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte. Als einer der ersten hatte EVP-Chef Manfred Weber einen Migrationspakt mit Tunesien gefordert. Der CSU-Politiker war es auch, der Deutschland zu einem pragmatischen Umgang mit Meloni aufrief – und dafür auch aus den eigenen Reihen kritisiert worden war. Dass Scholz und die Italienerin nun an einem Strang ziehen, dürfte eine Genugtuung sein.

EU-Länder wollen schärfere Asylverfahren an EU-Außengrenzen

Trotz des Willens zur Kooperation standen die Verhandlungen am Donnerstag auf der Kippe. Italien und Griechenland erklärten am Nachmittag, sie könnten einem neuen Kompromissvorschlag der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft nicht zustimmen. Die Verhandlungen wurden daraufhin zunächst unterbrochen.

Auch Polen und Ungarn lehnen die EU-Asylreform kategorisch ab. Sie sollen künftig ein Zwangsgeld für jeden Migranten zahlen, den sie nicht aufnehmen. Im Gespräch war eine Einmalzahlung von rund 20.000 Euro. Italien wiederum pocht auf eine Höchstzahl von 20.000 Asylverfahren im Jahr – EU-weit wohlgemerkt. Eine Einigung erfordert eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedsländer, also mindestens 15 der 27 Staaten, die zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung umfassen. (Mike Schier/Christian Deutschländer/AFP)