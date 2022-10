Putins Annexion: Sacharowa kontert Kritik an Grenzneuziehung – und greift auch Deutschland an

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russlands Grenzneuziehung durch die Annexion von ukrainischen Gebieten wurde vom Westen klar verurteilt. Putins Sprecherin Sacharowa attackierte jetzt Deutschland.

München – Im Hintergrund des blutigen Ukraine-Krieges hat Russland vier ukrainische Regionen – Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson – annektiert. Dies verkündete der russische Machthaber Wladimir Putin in einer wilden Rede am Freitag (30. September) höchstpersönlich. Die Grenzneuziehung Russlands stieß bereits in vielen Ländern, vor allem westlichen, auf deutliche Ablehnung.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, reagierte nun erzürnt auf Aussagen aus dem Westen über russische Handlungen zur Änderung der Grenzen. Mit mehreren Verweisen auf die Geschichte schoss die russische Diplomatin neben den USA auch gegen Deutschland. Immerhin seien Washington und Berlin selber verantwortlich für die Umstellung von Grenzen, hieß es von Sacharowa in einem Beitrag im Kurznachrichtendienst Telegram.

Putin annektiert ukrainische Gebiete: Sacharowa schießt gegen Deutschland nach Kritik aus Berlin

„Die Argumente des Westens, dass Russland sich dazu entschlossen habe, ‚die Karte Europas neu zu zeichnen‘, sind rührend“, schrieb sie ironisch. Direkt zu Beginn ihres Beitrags ging es dabei um Deutschland. Sacharowa zufolge habe Deutschland die heutigen Grenzen nur dank einer „Neuzeichnung“ erreicht: „Es ist lächerlich, dass diese These in Deutschland vertreten wird, das ihre heutigen Grenzen allein durch deren ‚Neuzeichnung‘ Ende der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts bekommen hat.“

So erinnerte sie auch an ein Zitat des ehemaligen Kanzlers Willy Brandt anlässlich der Wiedervereinigung Deutschlands: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“ Dies sei Brandts „politischer Hauptslogan“ gewesen, so die russische Sprecherin. Obwohl der „deutsche Faschismus die Hälfte unseres Landes zerstört und 25 Millionen unserer Bürger vernichtet hat“, habe man dennoch „guten Willen“ in Form von Verständnis für deutsche Wünsche demonstriert.

Sacharowas Fazit nach dem kurzen historischen Exkurs: Angesichts der Erfahrung aus der Geschichte liege es nicht an Berlin, „über die ‚Neuzeichnung‘ von Grenzen zu faseln.“ Erinnerungen an die Ereignisse der deutschen Geschichte seien zwar „beängstigend“. Trotzdem dürfe man sie nicht vergessen, mahnte die Diplomatin des Kreml in ihrer Botschaft.

Annexion ukrainischer Gebiete: Sacharowa teilt gegen osteuropäische Länder und USA aus

Sacharowa zufolge ist es auch „lächerlich“, dass gerade osteuropäische Staaten, aber auch die Ukraine, diese These ansprechen würden. Auch diese Länder seien schließlich durch neue Grenzziehungen zu souveränen Staaten geworden. „Es ist lächerlich, dass diese Position im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine geäußert wird, die zum ersten Mal in der Geschichte dank der ‚Neuziehung‘ der Grenzen eine Staatlichkeit erlangte“, schrieb sie dazu.

Die Kreml-Diplomatin teilte in ihrer Nachricht auch gegen die USA aus: „Es ist lächerlich, von der ‚Neuziehung‘ von Grenzen jenseits des Ozeans zu hören“, unterstrich sie und fügte hinzu: „Nach der NATO-Bombardierung Jugoslawiens, nach der Unterstützung der ‚Umgestaltung‘ Serbiens und des amerikanischen Abenteuers mit der ‚Unabhängigkeit des Kosovo‘.“

Abschließend warf Sacharowa der Ukraine „die ständige Unterdrückung nationaler Minderheiten aus sprachlichen und ethnischen Gründen“ sowie „acht Jahre Terror“ vor: „Wenn sie anfangen zu sagen, dass ‚alles vom Kontext abhängt‘, dann ist es schwierig, einen passenderen Kontext zu finden.“ Ihre Einschätzung wurde von einem Appell an den Westen begleitet: „Sie müssen sich ein für alle Mal entscheiden, ob ‚Grenzneuziehungen‘ gut oder schlecht sind.“ (bb)