Strack-Zimmermann kanzelt Kampfjet-Debatte als „unnötig“ ab – und zeigt andere Zukunftsrichtung auf

Von: Christoph Gschoßmann

Deutschland sagt Ja zur Lieferung polnischer MiGs, die aus DDR-Beständen stammen. Eine FDP-Politikerin glaubt nicht, dass der Bund künftig selbst Jets liefern wird.

München - Die Slowakei und Polen liefern der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland Kampfjets. Auch mit deutscher Zustimmung: Polen darf fünf MiG-29-Kampfjets aus DDR-Altbeständen liefern. Die Bundesregierung stimmte einem entsprechendem Vorhaben am Donnerstag binnen weniger Stunden zu.

Laut der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sollen aber künftig keine deutschen Jets für die Ukraine fliegen. So sagte sie der Welt am Sonntag: „Dass just mit der Entscheidung, Leopard-Panzer in die Ukraine zu verlegen, eine Debatte über Kampfjets aufgemacht wurde, fand ich unnötig. Ich sehe keine deutschen Eurofighter oder Tornados über der Ukraine.“

Deutsche Kampfjets für die Ukraine? Strack-Zimmermann: „Systeme mit Ersatzteilen und Munition versorgen“

Sollten aber die osteuropäischen Partner den Ukrainern ihre aus sowjetischen Beständen noch vorhandenen MiGs zur Verfügung stellen, dann mache das Sinn, weil die Ukrainer diese Systeme beherrsche, so Strack-Zimmermann. Die Verteidigungspolitikerin sieht die Liste der bisherigen Unterstützungsleistungen für das angegriffene Land als umfangreich an. So stelle Deutschland neben Artillerie und Flugabwehr bis zu Kampf- und Schützenpanzern auch humanitäre und wirtschaftliche Hilfe bereit. Laut der Politikerin gelte es zukünftig, „diese Systeme mit Ersatzteilen und mit ausreichend Munition zu versorgen“.

Polen hatte der Ukraine bereits seine acht in der Sowjetunion hergestellten MiG-29-Jets geliefert. Der polnische Präsident Andrzej Duda hatte Anfang April erklärt, sein Land wolle der Ukraine „seine gesamte MiG-Flotte“ aus etwa 30 Flugzeugen zur Verfügung stellen. Der Vertrag von 2003 zwischen Berlin und Warschau sieht vor, dass die Weitergabe der Flugzeuge aus DDR-Beständen an Dritte von der deutschen Seite genehmigt werden muss.

Kampfet-Lieferung: Pistorius freut sich über deutsche Zustimmung – aber sieht keinen Kurswechsel

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) freute sich über die Zustimmung Deutschlands noch am selben Tag: „Das zeigt: Auf Deutschland ist Verlass!“, erklärte er. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), sagte über die Entscheidung, sie sei „verantwortungsbewusst und solidarisch – gegenüber Polen, vor allem aber gegenüber der Ukraine in ihrem Freiheitskampf.“

Ein MiG-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe bei einer Luftfahrt-Schau. © Michael Walczak/PAP/dpa

Pistorius sieht aber dennoch keinen Kurswechsel bei westlichen Kampfflugzeugen. Von Bedeutung sei alles, was schnell helfe, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Bamako, der Hauptstadt Malis. „Es geht um MiGs, weil die unmittelbar eingesetzt werden können bei den ukrainischen Streitkräften, weil sie bekannt sind, weil sie sofort geflogen werden können, weil sowohl Unterhaltung als auch Instandsetzung und Wartung quasi reibungslos und übergangslos möglich sind“, so der SPD-Mann. „Das gilt alles für westliche Flugzeuge, insbesondere solche, die wir in Deutschland haben, nicht. Von daher stellt sich diese Debatte für uns nicht.“ Lange hatte die Ukraine auf Kampfjets gepocht. Derweil soll Russland sogar über der Ostsee Kampfjets eingesetzt haben.(cgsc mit dpa)

