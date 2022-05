Ampel berät im Stillen über Ukraine-Krieg – auch Schweden und Finnland dabei: Nato-Neuigkeiten am Mittag?

Bundeskanzler Olaf Scholz mit der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin (l.) und der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson vor Schloss Meseberg. © John MacDougall/AFP

In einer Klausurtagung will die Bundesregierung auch über die Folgen eines Öl-Embargos gegen Russland beraten. Der News-Ticker zu Reaktionen in Deutschland auf den Ukraine-Krieg.

Ukraine-Konflikt: Deutschland treibt der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen um.

Klausurtagung der Bundesregierung auf Schloss Meseberg: SPD, Grüne und FDP auch über Öl-Embargo gegen Russland beraten

Meseberg - Dass ein Krieg in Europa das bestimmende Thema der ersten Kabinettsklausur der Ampel-Koalition sein wird, konnten SPD, Grüne und FDP nach der Wahl im Herbst nicht vorhersehen. Zwei Tage zieht sich die Regierung ab Dienstag, 3. Mai, in ihr Gästehaus in Meseberg nördlich von Berlin zurück. Beraten will die Koalition über den weiteren Umgang mit dem Ukraine-Krieg, der die Welt in nur wenigen Wochen in eine neue Lage versetzt hat.

Deutschland und Ukraine-Krieg: Scholz sieht Sicherheit in Europa als zentrales Thema der Klausurtagung

Zum Auftakt der Klausur gab Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstagvormittag (3. Mai) ein Statement ab. Man komme zur Kabinettsklausur zusammen, um „über die wichtigen Fragen zu sprechen, die uns alle umtreiben“, so Scholz. Wichtig sei es vor allem, sich über Sicherheitsfragen für Europa zu unterhalten.

Auch dazu seien die schwedische und finnische Ministerpräsidentin, Magdalena Andersson und Sanna Marin, als wichtige Verbündete zu Gast. Schweden und Finnland beraten derzeit auch über einen (gemeinsamen) Nato-Beitritt. Scholz will mit den beiden Regierungschefinnen am Mittag vor die Presse treten.

Beraten will die Regierung laut Scholz zudem über die ökonomischen Auswirkungen der Ukraine-Krise – und über die Frage, was die „große Transformation, die mit dem Klimawandel verbunden ist, ökonomisch bedeutet.“ Dazu seien Experten eingeladen. Man wolle die Modernisierung Deutschlands weiter fortsetzen, so der Kanzler, „gerade auch in diesen schwierigen Zeiten“.

Das Schloss Meseberg in Brandenburg, wo sich das Bundeskabinett zu einer zweitägigen Klausurtagung trifft. © Michael Kappeler/dpa

Deutschland und Ukraine-Krieg: Ministerpräsidentinnen aus Schweden und Finnland bei Klausurtagung zu Gast

Weiteres Thema der Klausursitzung ist laut Bundesregierung „das deutsche Wirtschaftsmodell im Hinblick auf die Herausforderungen der globalen Ökonomie“. Hierzu hat das Kabinett die Direktoren des Instituts der Deutschen Wirtschaft sowie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Michael Hüther und Sebastian Dullien, als Gäste geladen.

Zum Abschluss der Klausur am Mittwoch soll es eine Pressekonferenz mit Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) geben. (AFP/dpa)