Ukraine-Reise: Merz trifft überraschend Selenskyi in Kiew - und gibt Scholz nun einen Rat

Von: Katharina Haase, Stephanie Munk, Fabian Müller

Teilen

Friedrich Merz besucht die Ukraine und trifft dabei auch Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der News-Ticker zu Reaktionen in Deutschland auf den Ukraine-Krieg.

Ukraine-Konflikt: Deutschland treibt der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen um.

Friedrich Merz in der Ukraine: Erste Pläne des CDU-Chefs sind durchgesickert

Erste Pläne des CDU-Chefs sind durchgesickert Klausurtagung der Bundesregierung auf Schloss Meseberg: SPD, Grüne und FDP wollen auch über Öl-Embargo gegen Russland beraten

Dieser News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Den Hintergrund zur Ukraine-Krise lesen Sie hier.

Update vom 4. Mai, 06:34Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geraten, ebenfalls persönlich in die von Russland angegriffene Ukraine zu reisen. Er könne dies Scholz nur empfehlen, um vor Ort Gespräche zu führen, sagte Merz am Dienstagabend nach politischen Gesprächen in Kiew im ZDF. Er habe den Präsidenten, den Ministerpräsidenten, den Parlamentspräsidenten, Oppositionsführer und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko getroffen. „Diese Gespräche können Sie nicht am Telefon machen. Die können Sie auch nicht mit Videokonferenzen machen. Sie müssen diese Gespräche persönlich führen.“

Scholz hatte erst am Montagabend in einem Interview eine Reise nach Kiew abgelehnt, weil die Ukraine im April einem geplanten Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Absage erteilt hatte. Die Merz-Reise war der erste Besuch eines deutschen Spitzenpolitikers in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Überraschend wurde der deutsche Oppositionsführer auch von Staatschef Wolodymyr Selenskyj empfangen.

Auf die Frage, ob seine Gesprächspartner in der Ukraine sich gewundert hätten, dass zuerst der Oppositionschef nach Kiew kommt, sagte Merz im ZDF-„heute-journal“: „Ja, das kann man so sagen.“

Vizekanzler Robert Habeck geht davon aus, dass in absehbarer Zeit auch ein Mitglieder der Bundesregierung in die Ukraine reisen wird. „Dass wir als Regierung noch nicht da sind, das hat ja der Bundeskanzler ausgeführt, liegt im Kern auch daran, dass der Bundespräsident ausgeladen wurde“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg bei Berlin. „Da wird es aber auch eine Lösung geben. Wir reden ja dauernd miteinander.“ Bundespräsident Steinmeier steht wegen seiner früheren Russland-Politik als Außenminister in der Ukraine in der Kritik.

Habeck zeigte Verständnis für Merz‘ Besuch in Kiew: „Wär‘ ich in der Opposition, ich wär‘ auch in die Ukraine gereist.“ Scholz hatte am Montag gesagt, er habe keine Einwände gegen die Reise des Unionsfraktionschefs erhoben. „Ich billige das. “Merz zeigte sich überrascht vom Medienaufgebot bei seinem Besuch vor Ort. Das habe er nicht erwartet. Das zeige aber, wie groß das Bedürfnis nach persönlichen Gesprächen sei. Deshalb könne er diese nur empfehlen.

Update vom 3. Mai, 20.38 Uhr: Friedrich Merz hat sich bei seinem Besuch in Kiew bestürzt über die Zerstörungen durch den russischen Angriffskrieg gezeigt und Russland „Verbrechen“ vorgeworfen. „Ich bin wirklich vollkommen erschüttert hier gewesen, bin es immer noch, diese Bilder gehen einem nicht mehr aus dem Kopf“, sagte Merz am Dienstagabend nach einem Gespräch mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko.

Im Kiewer Vorort Irpin habe er gesehen, dass auch Kulturzentren, Kindergärten und Krankenhäuser getroffen worden seien und wie sich der Krieg auch gegen die Zivilbevölkerung richte. „Sowas kann man nicht im Fernsehen alleine nur sehen, das muss man mal gesehen haben, um die ganze Tragik auch solcher Angriffe mal zu erfassen“, sagte der Oppositionsführer.

Er bekräftigte seine Unterstützung für Waffenlieferungen an die Ukraine. „Ich fühle mich in der Entscheidung, die wir in der letzten Woche im Deutschen Bundestag getroffen haben, sehr bestätigt, dass wir diesem Land helfen“, sagte Merz. Dafür habe er Dankbarkeit seiner Gesprächspartner erfahren. Auch einen EU-Beitrittsstatus für die Ukraine unterstützte er.

Mit Präsident Wolodymyr Selenskyj habe er ein mehr als einstündiges Gespräch geführt, fügte Merz hinzu. Zu den Inhalten wolle er aber nichts öffentlich sagen, sondern zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz informieren. Zur Kritik des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk an Scholz sagte Merz: „Ich finde, wir sollten jetzt mal rhetorisch versuchen, auf ein Niveau zu kommen, wo wir uns die gegenseitige Hilfe nicht unnötig schwer machen.“ Melnyk hatte Scholz nach dessen vorläufigem Nein zu einer Kiew-Reise als „beleidigte Leberwurst“ bezeichnet.

Merz in der Ukraine: Regierungschef Schmyhal bedankt sich für deutsche Waffenlieferungen

Update vom 3. Mai, 19.45 Uhr: Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal hat sich beim CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz für die deutsche Unterstützung der Ukraine bedankt. „Ich habe die Wichtigkeit verstärkter Sanktionen (gegen Russland) und der Unterstützung des EU-Kandidatenstatus für die Ukraine betont“, schrieb Schmyhal am Dienstag auf Twitter über ein Treffen mit Merz in Kiew. Darüber hinaus habe er sich für die Militärhilfe und die Unterstützung der Ukraine bedankt, fügte er hinzu. Schmyhal veröffentlichte dazu ein Bild, das ihn im Gespräch mit dem CDU-Chef an einem Tisch zeigt.

Merz, der Oppositionsführer im Bundestag, hat sich im Rahmen seiner Kiew-Visite auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Das Gespräch habe etwas mehr als eine Stunde gedauert und sei in „außergewöhnlich“ guter Atmosphäre verlaufen, teilte ein Sprecher des CDU-Vorsitzenden anschließend mit.

Ukraine-Reise: Merz trifft überraschend Selenskyi in Kiew - „Sind verpflichtet, zu helfen“

Update vom 3. Mai, 17.28 Uhr: Bei seinem Besuch in der Ukraine hat Oppositionsführer Friedrich Merz auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Zuvor war lange unklar, ob ein Treffen zwischen den beiden Politikern zustande kommen würde.

Rund eine Stunde dauerte das Treffen zwischen Selenskyi und dem Chef der CDU am Dienstagnachmittag dem Bericht zufolge. Das Gespräch fand in Selenskyis Amtssitz in Kiew statt.

Zuvor besuchte Merz den Kiewer Vorort Irpin, sprach dort unter anderem mit dem Bürgermeister. Der CDU-Chef zeigte sich erschüttert, er sei aber auch „voller Bewunderung“ über den Mut und den Willen zum Wiederaufbau der Ukrainer. Merz sagte weiter: „Wir sind verpflichtet, ihnen dabei zu helfen.“

Im sozialen Netzwerk Twitter veröffentlichte Merz am Dienstagmittag ein Video, in dem er sagte: „Es ist schön, in diesem Land zu sein.“ Zum Ablauf seiner Reise sagte er: „Alles sicher, alles gut, und die ukrainischen Behörden sind äußerst kooperativ.“

Update vom 3. Mai, 16.24 Uhr: Der Bundeskanzler eine „beleidigte Leberwurst“? Mit dieser Äußerung eckt der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk an. Parteiübergreifend bekommt Scholz Rückendeckung, zahlreiche Politiker verurteilten den verbalen Angriff von Melnyk auf Bundeskanzler Olaf Scholz. „Olaf Scholz ist keine Wurst, er ist der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland“, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki der Deutschen Presse-Agentur in Berlin und ergänzte: „Dies gilt es zu respektieren.“

Scholz hatte zuvor sein Zögern, in die von Russland angegriffene Ukraine zu reisen, damit begründet, dass die Ukraine einer geplanten Reise des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier Mitte April eine Absage erteilt hatte. Dies stehe seiner Reise im Weg, sagte Scholz.

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Johann Wadephul kritisierte die Reaktion des Botschafters. „Der Ton ist unangemessen“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Auch in einer Sondersituation sollten sich diplomatische Repräsentanten gegenüber Regierungsvertretern angemessen verhalten.“

Melnyk argumentierte, es gehe um einen Vernichtungskrieg auf die Ukraine, „es ist kein Kindergarten“, sagte er der dpa. Zugleich betonte der Diplomat, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würde sich weiterhin freuen, Scholz in Kiew empfangen zu dürfen.

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann machte einen Vorschlag, um die Verstimmungen aufzulösen: „Vielleicht, lieber Herr Melnyk, entschuldigt man sich einfach mal beim Präsidenten und lädt dann den Kanzler höflich ein zu kommen“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Ukraine könne nicht erst den Bundespräsidenten ausladen und dann erwarten, dass Scholz nach Kiew reise.

Merz trotz eindringlicher Warnungen in der Ukraine angekommen - Erste Pläne durchgesickert

Update vom 3. Mai. 14.05 Uhr: Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) hat auf seiner Reise durch die Ukraine die im Ukraine-Krieg stark zerstörte Stadt Irpin nahe Kiew besucht und ihr Unterstützung zugesagt. „Wir sind verpflichtet, dieser Stadt beim Wiederaufbau zu helfen, damit hier wieder gewohnt und gearbeitet werden kann“, sagte der CDU-Chef.

Merz sagte außerdem: „Ich bin voller Trauer über die Opfer, aber auch voller Bewunderung über das, was die Armee und die ukrainischen Soldaten hier geleistet haben.“ Der Vormarsch der russischen Truppen auf Kiew sei in Irpin gestoppt worden, dies verdiene „jeden Respekt und große Anerkennung.“

Friedrich Merz, CDU-Parteivorsitzender, umgeben von Journalisten in Irpin. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

Update vom 3. Mai, 13.15 Uhr: Kanzler Olaf Scholz hat Schweden und Finnland die Unterstützung Deutschlands für einen Nato-Beitritt zugesagt. „Wenn sich diese beiden Länder entscheiden sollten, dass sie zur Nato-Allianz dazugehören wollen, dann können sie auf unsere Unterstützung rechnen“, sagte Scholz am Mittwoch bei einer Pressekonferenz nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg.

Die Ministerpräsidentinnen von Schweden und Finnland, Magdalena Andersson und Sanna Marin, nahmen an der Tagung der Ampel-Koalition auf Schloss Meseberg teil. Sie betonten, dass der russische Angriff auf die Ukraine ihre Länder zu einer Neubewertung in der Frage der Nato-Mitgliedschaft zwinge.

Der Angriff habe „unser Sicherheitsumfeld stark verändert“, sagte Marin. Russland, mit dem Finnland eine rund 1300 lange Grenze teilt, habe in der Frage der Bündniswahl keine Mitsprache: „Russland hat keinerlei Recht, anderen zu diktieren, welche Wahl sie treffen“, sagte Marin.

Bundeskanzler Olaf Scholz steht beim Pressestatement neben Sanna Marin (l.), Ministerpräsidentin der Republik Finnland, sowie Magdalena Andersson, Ministerpräsidentin von Schweden. © Kay Nietfeld/dpa

Schwedens Regierungschefin Andersson bezeichnete Russlands Angriff auf die Ukraine als „tiefe, einschneidende Wende“. „Wir müssen uns anpassen an diese neuen Bedingungen“, sagte sie. Schweden werde seine Verteidigungsfähigkeiten ausbauen und die Wehrausgaben so schnell wie möglich auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung erhöhen.

Andersson kündigte an, dass ihre Regierung am 13. Mai eine Analyse zur Sicherheitslage vorstellen werde, auf deren Grundlage dann eine öffentliche Debatte über einen Nato-Beitritt geführt werden solle.

Deutschland und Ukraine-Krieg: Merz trotz Warnungen in Kiew angekommen - Pläne durchgesickert

Update vom 3. Mai, 12.10 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz ist laut einem Bericht des Nachrichtensenders ntv mittlerweile in der Ukraine angekommen. Offenbar stehe zuerst ein Besuch im Kiewer Vorort Irpin an, wo derzeit möglichen Kriegsverbrechen der russischen Armee an ukrainischen Zivilisten nachgegangen wird. Merz wolle sich wohl darüber informieren, heißt es.

Für Dienstagabend plant Merz nach Angaben aus seinem Umfeld eine Pressekonferenz im Kiewer Rathaus, dem Amtssitz von Bürgermeister Vitali Klitschko. Der Oppositionsführer war trotz eindringlicher Warnungen des Bundeskriminalamts in das kriegsgebeutelte Land gereist.

Update vom 3. Mai, 11.57 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz hat sich per Twitter aus dem Zug in die ukrainische Hauptstadt Kiew gemeldet. „Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach Kyiw“, schrieb er am Dienstagvormittag und verbreitete dazu ein 17 Sekunden langes Video mit demselben Text. „Wir haben eine interessante Reise vor uns und bis jetzt kann ich nur sagen: Alles sicher, alles gut und die ukrainischen Behörden sind äußerst kooperativ. Sehr angenehme Menschen. Es ist schön, in diesem Land zu sein.“ Das Video zeigt Merz im Selfie-Stil bei Tag im Abteil, während der Zug durch eine bewaldete Gegend fährt.

Der Oppositionsführer will bei seinem Besuch in Kiew unter anderem den ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal und Bürgermeister Vitali Klitschko treffen. Auch Gespräche mit Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk und Oppositionspolitikern stehen auf seinem Programm, wie die Deutsche Presse-Agentur aus ukrainischen Regierungskreisen erfuhr. Ein Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj sei zunächst nicht geplant.

Update vom 3. Mai, 11.32 Uhr: Die Zahl der in Deutschland registrierten Geflüchteten aus der Ukraine hat die Zahl von 400.000 überschritten. Dies teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter unter Berufung auf die Bundespolizei mit. Die Zahl lag demnach bei 400.632. „Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen“, erklärte das Ministerium. Weil nicht alle Menschen aus der Ukraine in Deutschland registriert sind, dürfte die tatsächliche Zahl deutlich höher liegen.

Ampel berät im Stillen über Ukraine-Krieg – auch Schweden und Finnland dabei: Nato-Neuigkeiten am Mittag?

Erstmeldung: Meseberg - Dass ein Krieg in Europa das bestimmende Thema der ersten Kabinettsklausur der Ampel-Koalition sein wird, konnten SPD, Grüne und FDP nach der Wahl im Herbst nicht vorhersehen. Zwei Tage zieht sich die Regierung ab Dienstag, 3. Mai, in ihr Gästehaus in Meseberg nördlich von Berlin zurück. Beraten will die Koalition über den weiteren Umgang mit dem Ukraine-Krieg, der die Welt in nur wenigen Wochen in eine neue Lage versetzt hat.

Bundeskanzler Olaf Scholz mit der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin (l.) und der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson vor Schloss Meseberg. © John MacDougall/AFP

Deutschland und Ukraine-Krieg: Scholz sieht Sicherheit in Europa als zentrales Thema der Klausurtagung

Zum Auftakt der Klausur gab Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstagvormittag (3. Mai) ein Statement ab. Man komme zur Kabinettsklausur zusammen, um „über die wichtigen Fragen zu sprechen, die uns alle umtreiben“, so Scholz. Wichtig sei es vor allem, sich über Sicherheitsfragen für Europa zu unterhalten.

Auch dazu seien die schwedische und finnische Ministerpräsidentin, Magdalena Andersson und Sanna Marin, als wichtige Verbündete zu Gast. Schweden und Finnland beraten derzeit auch über einen (gemeinsamen) Nato-Beitritt. Scholz will mit den beiden Regierungschefinnen am Mittag vor die Presse treten.

Beraten will die Regierung laut Scholz zudem über die ökonomischen Auswirkungen der Ukraine-Krise – und über die Frage, was die „große Transformation, die mit dem Klimawandel verbunden ist, ökonomisch bedeutet.“ Dazu seien Experten eingeladen. Man wolle die Modernisierung Deutschlands weiter fortsetzen, so der Kanzler, „gerade auch in diesen schwierigen Zeiten“.

Das Schloss Meseberg in Brandenburg, wo sich das Bundeskabinett zu einer zweitägigen Klausurtagung trifft. © Michael Kappeler/dpa

Deutschland und Ukraine-Krieg: Ministerpräsidentinnen aus Schweden und Finnland bei Klausurtagung zu Gast

Weiteres Thema der Klausursitzung ist laut Bundesregierung „das deutsche Wirtschaftsmodell im Hinblick auf die Herausforderungen der globalen Ökonomie“. Hierzu hat das Kabinett die Direktoren des Instituts der Deutschen Wirtschaft sowie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Michael Hüther und Sebastian Dullien, als Gäste geladen.

Zum Abschluss der Klausur am Mittwoch soll es eine Pressekonferenz mit Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) geben. (AFP/dpa)