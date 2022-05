Erstmals seit Kriegsbeginn: Gladbach ermöglicht Ukraine-Elf Freundschaftsspiel - emotionale Szenen vor Anpfiff

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg bildet Deutschland ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 aus. Gegen die Borussia bestreitet die ukrainische Nationalmannschaft ihr erstes Spiel seit Kriegs-Beginn. News-Ticker.

Update vom 11. Mai, 20.58 Uhr: Borussia Mönchengladbach empfängt die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft zu einem besonderen Benefizspiel. Die Begegnung an diesem Mittwoch im Borussia-Park läuft seit 20.45 Uhr auf Pro7. Es ist die erste Partie der Landesauswahl seit der Invasion Russlands in die Ukraine. Der durch das Spiel erzielte Geldgewinn soll Menschen aus und in der Ukraine zugutekommen. Das Stadion ist gut besucht, vor Anpfiff wurde die Ukraine-Hymne gesungen. Und zusammen gegen den Krieg protestiert. Emotionale Szenen vor Anpfiff. Die Ukrainer gingen sogar in der 10 Minute mit 1:0 in Führung.

„Wir können dem ukrainischen Fußballverband einerseits helfen, sich auf ihre bevorstehenden Länderspiele vorzubereiten, und andererseits eine Plattform bieten, um auszudrücken, wie verabscheuungswürdig das ist, was gerade in der Ukraine passiert“, sagte Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers zuvor.

Die Ukraine soll am 1. Juni das Halbfinale der WM-Playoffs in Schottland bestreiten. Gewinnt die Mannschaft die Begegnung, spielt sie vier Tage später gegen Wales um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar.

Update vom 11. Mai, 16.28 Uhr: Die Ukraine wird nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wegen überall verbliebener Sprengsätze noch „hundert Jahre“ mit den Folgen des Krieges zu tun haben. „Wer in Deutschland lebt weiß es: Die Bomben, die im Zweiten Weltkrieg hier runtergegangen sind, werden auch jetzt noch entdeckt“, sagte der Kanzler am Mittwoch nach einem Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Alberto Ángel Fernández in Berlin.

„Deshalb werden wir auch gemeinsam den Wiederaufbau voranbringen“, sagte Scholz. Der russische Angriffskrieg sei nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, „sondern auch ein Krieg mit Folgen für die ganze Welt“, fügte der Kanzler unter Verweis auf steigende Energie- und Lebensmittelpreise sowie drohende Hungerkrisen in ärmeren Staaten hinzu.

Update vom 11. Mai, 15.45 Uhr: Bei der Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem argentinischen Präsidenten Alberto Fernández ging es neben des russischen Kriegs gegen die Ukraine um die schlechte wirtschaftliche Situation in Argentinien. Fortschritte beim Mercosur-Abkommen seien essentiell, betonte Scholz. Auch im Energiebereich wolle man enger zusammen arbeiten. Das Land habe bei grünem Wasserstoff großes Potential.

Noch kurz vor dem Ukraine-Krieg war Fernández zu Besuch in Moskau, wendete sich insbesondere China und Russland zu – jetzt, nach Kriegsausbruch, stehen die Zeichen anders. Auf der Agenda des argentinischen Präsidenten steht noch ein Besuch in Frankreich.

Deutschland als Kriegspartei? Ukrainische Soldaten landen in Idar-Oberstein für Ausbildung an Panzerhaubitzen

Update vom 11. Mai, 15.25 Uhr: Macht die nun begonnene Ausbildung ukrainischer Soldaten an schweren Waffen Deutschland zur Kriegspartei? Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagt: nein. Er gehe davon aus, dass „sich die völkerrechtliche Lage nicht geändert hat“, sagte Buschmann am Mittwoch im Bundestag. Zu Begründung seiner Auffassung verwies Buschmann auf die UN-Charta, der zufolge Krieg grundsätzlich verboten ist - ausgenommen ist der Verteidigungskrieg. „Im Kriegsvölkerrecht ist man sich einig: Wenn man Opfer eines Aggressors ist, darf man sich verteidigen“, betonte der FDP-Politiker am Mittwoch während einer Befragung im Bundestag.

Er fügte hinzu: „Das schließt jetzt nicht einen Gegenschlag ein, der das ganze gegnerische Territorium erobert, aber natürlich darf man in Reaktion darauf auch in Grenzbereichen natürlich auf gegnerischem Territorium operieren.“ Buschmann sagte weiter: „Das wäre ja verrückt, wenn derjenige, der sich völkerrechtsgemäß verhält, gefesselter in den Konflikt gehen müsste als der illegitime Aggressor.“

„Meine juristische Bewertung ist, dass wir damit nicht zur Kriegspartei werden“, sagte auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) im ZDF. „Wir entsenden keine Soldaten. Und deswegen ist diese Ausbildung, diese Unterstützung noch kein Schritt hin zur Kriegspartei.“

Deutschland im Ukraine-Russland-Krieg: Länder kritisieren Bundeshaushalt mit Entlastungspaket

Update vom 11. Mai, 11.45 Uhr: Die Länder äußern massive Kritik am Ergänzungshaushalt 2022 mit dem Entlastungspaket für die Folgen des Ukraine-Krieges und verlangen eine größere finanzielle Beteiligung des Bundes. „Das Ganze hat so starke Mängel, dass ich - jedenfalls Stand heute - nicht empfehlen kann, diesem Bundeshaushalt zuzustimmen“, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch in einer Sondersitzung des Bundesrats.

Bouffier bemängelte, dass einige Bevölkerungsgruppen, die besonders auf Unterstützung angewiesen seien, bei Maßnahmen wie der geplanten Energiepreispauschale nichts erhielten. Etwa Rentner oder Studierende.

Mit dem Ergänzungshaushalt 2022 werden im Wesentlichen Maßnahmen finanziert, die die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine für Menschen und Wirtschaft in Deutschland abmildern sollen. Die Ausgaben von fast 40 Milliarden Euro werden allein über neue Schulden finanziert. Die Neuverschuldung des Bundes steigt damit in diesem Jahr auf insgesamt 138,9 Milliarden Euro.

Ukraine-Deutschland-News: Ukrainer landen in Idar-Oberstein für Ausbildung an Panzerhaubitzen

Erstmeldung vom 11. Mai, 11 Uhr: München - Der Ukraine-Krieg wird nach einer Einschätzung der USA nicht schnell enden. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Ganz im Gegenteil: Amerikanische Geheimdienste erwarten einen „langwierigen Krieg“. Dabei sei es „wahrscheinlich“, dass der russische Präsident Wladimir Putin in den kommenden Monaten einen zunehmend „unvorhersehbaren und potenziell eskalierenden“ Weg einschlage, erklärte Avril Haines, die oberste Geheimdienstkoordinatorin der USA.

Dessen sind sich die meisten westlichen Länder offenbar bewusst und beschleunigen ihre Unterstützung der Ukraine - sowohl wirtschaftlich als auch finanziell. Nachdem die USA ein neues Milliardenpaket angekündigt hat, macht nun auch Deutschland Tempo bei der militärischen Hilfe für die Ukraine. Ende April wurde ein historisches Go für die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine gegeben. Immer noch laufen Diskussionen darüber, doch es geht voran. Zu den Systemen, die geliefert werden sollen, gehört auch die Panzerhaubitze 2000.

Deutschland und der Ukraine-Krieg: Ukrainische Soldaten kommen für Ausbildung in Idar-Oberstein an

Ukrainische Soldaten sind nun zur Ausbildung an der Waffe in Deutschland eingetroffen. Die künftigen Besatzungen der Panzerhaubitze 2000 und technische Fachleute landeten in Rheinland-Pfalz. Sie sollen am Mittwoch (11. Mai) in die Ausbildung an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein eingewiesen werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Berlin erfuhr.

Zur Verteidigung gegen den russischen Angriff wollen Deutschland und die Niederlande der Ukraine insgesamt zwölf Panzerhaubitzen übergeben. Sie werden jeweils von fünf Soldaten bedient. Die Zahl der für die Schulung vorgesehenen Soldaten beträgt demnach mehr als 60. Dazu kommen technische Fachleute sowie Übersetzer.

Die ukrainischen Soldaten sind nach Informationen der dpa in Polen gestartet und wurden mit einer Transportmaschine der Bundeswehr zum Flughafen Zweibrücken geflogen. Nach früheren Angaben soll die Ausbildung etwa 40 Tage lang dauern, abhängig vom Kenntnisstand der Soldaten auch weniger. Sie müssten lernen, die Panzerhaubitze zu fahren, mit ihr zu schießen und Störungen im Betrieb zu beseitigen.

Eine Panzerhaubitze 2000 (kurz PzH 2000) der Bundeswehr fährt während der Übung „Wettiner Heide“ am 10. Mai in Niedersachsen auf einem Übungsplatz. © Philipp Schulze/dpa

Deutschland und der Ukraine-Krieg: Hermann fordert Druck auf Gesellschaft statt mehr Waffen für die Ukraine

Nicht alle sind von diesen Entwicklungen begeistert, so auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Er hat seine Ablehnung von weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine bekräftigt und stattdessen mehr Druck auf die Zivilgesellschaft in Russland gefordert. „Wir müssen jetzt wirklich auch zivile Kommunikation aufbauen“, sagte der grüne Parteilinke im ARD-„Morgenmagazin“. Das bedeute zum Beispiel, dass nicht alle Kommunen ihre Beziehungen abbrechen sollten zu den Partnerkommunen in Russland. Schulen und Universitäten hätten Beziehungen gehabt.

„Das müssen wir nutzen, um auch in die Gesellschaft in Russland hineinzuwirken, dass auch dort Druck entsteht, den Krieg zu beenden“, sagte der 69-Jährige. Er sei zwar der Meinung, dass es ein Recht auf Selbstverteidigung geben soll, sagte Hermann. Aber man solle nicht nur auf Waffen setzen und nicht nur auf immer mehr Waffen, begründete er seine Ablehnung von weiteren Waffenlieferungen. Es bestehe die Gefahr, dass der Konflikt dadurch weiter eskaliere.

Hermann steht mit seinen Ansichten im Widerspruch etwa zu Aussagen von Parteikollege und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der 73-Jährige unterstützt Waffenlieferung an die Ukraine ausdrücklich. Am Montag hatte Kretschmann sie als „unabdingbar“ bezeichnet.

Deutschland und der Ukraine-Krieg: Ramelow mit Öl-Embargo-Warnung - „Ausfall von 7000 Arbeitsplätzen“

Indes ist auch die Debatte um ein mögliches Öl-Embargo in vollem Gange. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) warnte jetzt vor den Folgen eines solchen Schrittes für Ostdeutschland. Russisches „Öl und Gas kommen zuerst in Ostdeutschland an, das heißt, die ganzen Veredelungsstufen hängen direkt dort dran“, sagte Ramelow im ARD-„Morgenmagazin“. „Wir reden bei all dem, was an kriegsbedingten Ausfällen zu erwarten ist, in der Glasindustrie in Thüringen sofort von 7000 Arbeitsplätzen“, so der Linken-Politiker.

Er unterstütze „nicht vordringlich die Sanktionen“, sondern befürworte alles, was dazu führe, Kreml-Chef Wladimir Putin daran zu hindern, „den Krieg weiterzuführen“, betonte Ramelow. Viel entscheidender sei es aus seiner Sicht, „dass man den Oligarchen den Geldhahn abdrehen muss“. Zudem sei eine Abkehr von fossilen Energieträgern nötig. Der rechtzeitige Umstieg auf erneuerbare Energien sei versäumt worden, stattdessen habe Deutschland zu lange auf „billige fossile Energie“ aus Russland gesetzt. (bb mit dpa/afp)