Nach Vorwürfen in Ukraine-Krise: Scholz steht heute Verteidigungsausschuss Rede und Antwort

Update vom 13. Mai, 8.05 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz ist inzwischen im Verteidigungsausschuss angekommen. Der Kanzler hat sich vor seinem Eintritt in die Sitzung nicht geäußert. Aufgrund der brisanten Themen, die besprochen werden, tagt der Verteidigungsausschuss hinter verschlossenen Türen.

Deutschland und der Ukraine-Krieg: Debatte um Lieferung schwerer Waffen

Erstmeldung vom 13. Mai: München - Mit Blick auf den Ukraine-Krieg wurde in Deutschland kaum ein anderes Thema so stark diskutiert wie Waffenlieferungen in die Ukraine. Die schweren Gefechte in der Ukraine dauern an und werden im Osten des Landes immer gewaltiger. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Um sich gegen die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin verteidigen zu können, forderte die ukrainische Regierung schwere Waffen - auch von Deutschland.

In einem historischen Go beschloss der Bundestag die Lieferung von schweren Waffen. In Kiew sorgte es aber für Empörung, dass die Lieferung erst rund zwei Monate nach Kriegsbeginn und langen Diskussionen genehmigt wurde. Der Vorgang der Bundesregierung stieß auch in der deutschen Politik von einigen Seiten auf Kritik. Nun will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weitere Fragen zum Ukraine-Kurs seiner Regierung beantworten.

Deutschland im Ukraine-Krieg: Scholz im Verteidigungsausschuss - Kanzler beantwortet Ukraine-Fragen

Demnach steht Scholz am Freitagmorgen (13. Mai) dem Verteidigungsausschuss des Bundestags zu seiner Ukraine-Politik Rede und Antwort. Die Sitzung wird um 8 Uhr beginnen. Anlass ist eine Einladung der Ausschussvorsitzenden Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) vom April. Sie hatte vehement für die Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine geworben und Scholz in der Frage Zögerlichkeit vorgeworfen.

Mittlerweile hat die Bundesregierung grünes Licht für die Bereitstellung ausgemusterter Gepard-Flugabwehrpanzer gegeben. Berlin kündigte dann auch die Abgabe von sieben Panzerhaubitzen 2000 an. Weiteres mögliches Thema der Gespräche mit Scholz könnte das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sein. Hier laufen Verhandlungen mit der Union, um eine vorgesehene Grundgesetzänderung zu ermöglichen.

Deutschland und der Ukraine-Krieg: Warnung vor „Doppel-Krise“ - Heil skeptisch über Gas-Embargo

Weiteren Diskussionsstoff im Hintergrund der Ukraine-Krise bietet ein mögliches Gas-Embargo gegen Russland. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) warnte in der Debatte nun vor einer neuen Wirtschaftskrise in Deutschland. „Ein einseitiges Gas-Embargo Deutschlands gegenüber Russland etwa würde uns in eine Doppel-Krise stürzen, dann wären wir in einer Stagflation, also in einer Wirtschaftskrise und noch stärker steigenden Preisen“, sagte Heil der Rheinischen Post.

Stagflation sei „der Horror aller Ökonomen und Politiker“, fügte er hinzu. „Das gilt es zu verhindern. Und Gott sei Dank wächst unsere Wirtschaft ja immer noch“, so Heil. Falls die Lage „wirtschaftlich eskaliert“, werde die Bundesregierung handeln und etwa die Kurzarbeit weiter verlängern, erklärte der SPD-Minister.

Auch der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, warnte vor den Auswirkungen eines möglichen Stopps der Gaslieferungen aus Russland. „Die Bundesregierung muss alles daran setzen, Sicherheit bei der Energieversorgung in Deutschland zu gewährleisten“, sagte Adrian der Rheinischen Post. „Denn ein Ausfall russischer Gaslieferungen würde nicht nur die energieintensive Industrie stark treffen“, unterstrich der DIHK-Präsident. (bb mit AFP)