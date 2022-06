ZDF-Bericht deckt eklatante Mängel in Verteidigungspolitik aus Merkel-Ära auf - „Warten zwei Jahrzehnte“

Von: Patrick Mayer

Update vom 02. Juni, 22.35 Uhr: Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk hat bei seinem Besuch in Berlin die Lieferung deutscher Leopard- und Marder-Panzer in die Ukraine gefordert. „Natürlich brauchen wir vor allem moderne Waffen. Wir können auch mit alten Waffen aus alten Beständen kämpfen und standhalten, aber die neueren Waffen sind effizienter“, sagte er am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundestagsabgeordneten laut offizieller Übersetzung. „Deshalb erwarten wir sowohl die Marder als auch die Leoparden.“

Stefantschuk begrüßte zwar, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch im Bundestag die Lieferung weiterer schwerer Waffen in die Ukraine angekündigt hat. Er betonte aber, dass diese nun schnell geliefert werden müssten. Es würden jeden Tag an die 100 Menschen in der Ukraine getötet und etwa 500 verwundet. „Deshalb wäre es schön, wenn die Zeit (...) zwischen der Entscheidung und der tatsächlichen Lieferung so kurz wie möglich gehalten wird.“ Stefantschuk wird am Freitag auch Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen.

Update vom 02. Juni, 22.20 Uhr: Plötzliche Waffen-Wende in Berlin: Nach der Panzerhaubitze2000 plant Deutschland die Lieferung mehrerer schwerer Raketenwerfer an die Ukraine.

Deutschland im Ukraine-Krieg: Die Bundeswehr bekommt ihr Sondervermögen

Erstmeldung vom 02. Juni: München/Berlin - Der Deutsche Bundestag hat das viel diskutierte Sondervermögen Bundeswehr beschlossen. Damit sollen die deutschen Streitkräfte in den kommenden Jahren mit zusätzlichen 100 Milliarden Euro für Ausrüstung und Aufrüstung ausgestattet werden. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Budget kommt, bildlich gesprochen, auf den Verteidigungshaushalt obendrauf. Dieser lag 2021 bereits bei rund 46,9 Milliarden Euro für die Bundeswehr.

„Diese 100 Milliarden in die Hand zu nehmen bedeutet, dass wir jetzt intensiv in die Bundeswehr investieren können. Über all die Fähigkeiten, die sie in all den Jahrzehnten nach der Öffnung der Mauer verloren hat. Es ist ein Signal an die Bundeswehr, es ist ein Signal an die Menschen in diesem Land, dass wir bereit sind, wieder eine Bundeswehr aufzubauen, die modern und wehrfähig ist“, erklärte die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) dem „heute journal“ des ZDF.

Sondervermögen Bundeswehr: Deutsche Streitkräfte bekommen 100 Milliarden Euro

100 Milliarden Euro Sondervermögen: Das ist für die deutsche Bundeswehr vorgesehen

Luftwaffe: 40,8 Milliarden Euro

Unter anderem sollen bis zu 35 Kampfjets vom Typ F-35 angeschafft werden. Die hochmodernen Tarnkappen-Flieger sollen die veralteten Tornados ersetzen. Einzig fünf Milliarden Euro sollen in die Beschaffung 60 schweren Transporthubschraubern des Modells CH-47F Chinook fließen.

sog. Führungsfähigkeit: 20,7 Milliarden Euro

Zum Beispiel verschlüsselte Kommunikation und digitaler Funk fällt darunter. Bislang störten die Bundeswehr-Soldaten ihre Bündnispartner bei Nato-Übungen mit ihren veralteten Funkgeräten.

Marine: 19,3 Milliarden Euro

Bis 2032 sollen die Seestreitkräfte 25 Kampfschiffe haben. Hinzu kommen sollen neue Korvetten der Klasse 130 sowie Fregatten der Klasse 126. Die derzeit sechs U-Boote sollen auf acht aufgestockt werden.

Heer: 16,6 Milliarden Euro

Das meiste Geld soll in die Nachrüstung der modernen Puma-Schützenpanzer fließen. Deutschland hat bereits 350 Exemplare, davon sind laut Bundesverteidigungsministerium derzeit aber nur 150 einsatzbereit. Weitere Schützenpanzer sollen in einem zweiten Schritt angeschafft werden.

Bekleidung und Ausrüstung: 2 Milliarden Euro

Bislang fehlte es manchen Soldaten am Einfachsten, zum Beispiel an Socken, über Stiefel bis hin zu Schutzwesten. Auch hier soll deutlich nachgebessert werden.

Kann auch andere Helikopter transportieren: Der CH 47 Chinook, den die Bundeswehr bekommen soll. © Nicolas Armer/dpa

Wie die Pläne des Bundesverteidigungsministeriums aussehen? Zum Beispiel wird der CH-53-Transporthubschrauber, der seit 50 Jahren im Einsatz ist, durch 60 schwere CH-47-Chinook ersetzt. 35 hochmoderne Tarnkappen-Kampfjets F-35 sollen angeschafft werden - anstelle der 40 Jahre alten Tornados.

Bundeswehr in Zeiten des Ukraine-Kriegs: ZDF-Bericht deckt enorme Mängel auf

Derselbe ZDF-Bericht deckt - über das Alter des bisherigen Geräts hinaus - eklatante Mängel in der deutschen Verteidigungspolitik auf. „Da sind ganz viele Dinge auf der Liste, die die Bundeswehr seit Jahren vor sich herschiebt. Der Ersatz der Tornados durch die F-35 steht seit Jahren an“, erklärt der Verteidigungsexperte Thomas Wiegold dem „heute journal“: „Ein neuer schwerer Transporthubschrauber soll schon seit zwei Jahrzehnten beschafft werden.“ Von Mängeln ist schon lange die Rede.

„Wir haben zum Beispiel auf dem Papier 350 Schützenpanzer Puma, davon sind tatsächlich 150 einsatzbereit“, erklärte kürzlich Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD): „Beim Kampfhubschrauber Tiger sieht es nicht anders aus. Von 51 Maschinen können gerade mal 9 abheben.“ Der Blick richtet sich in dieser Gemengelage auch auf die frühere Regierung der Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Schließlich ist die „Ampel“ von Olaf Scholz (SPD) erst seit Dezember im Amt. Davor war das Kabinett Merkel für die Verteidigungspolitik und das Equipment der Bundeswehr zuständig.

Deutsche Verteidigungspolitik im Nato-Bündnis: Versäumnisse der Merkel-Bundesregierung?

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) schrieb zuletzt, dass die Bundesregierung Merkel „Nato-Vorgaben lange einfach ignoriert“ habe. Laut Nato-Vorgaben müssten Mitglieder des transatlantischen Verteidigungsbündnisses Munitions-Vorräte für 30 Tage anlegen. Wie die F.A.Z. berichtet, hätte die Bundeswehr im Krisenfall aber gerade mal Munition für drei Tage. (pm)