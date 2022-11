Deutschland und Frankreich: Erklärung zur Energiesolidarität

Teilen

Elisabeth Borne und Olaf Scholz unterzeichnen eine gemeinsame Erklärung zur Energiesolidarität © Reuhl/Fotostand/IMAGO

Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler, und Elisabeth Borne, Frankreichs Premierministerin, haben eine Erklärung zur Energiesolidarität ihrer Länder signiert.

Berlin in Deutschland - „Freunde stehen sich bei in der Not“, sagte Scholz bei Bornes Antrittsbesuch in Berlin am Freitag. „Deutschland und Frankreich leben gemeinsame europäische Solidarität vor“, fügte er hinzu. „Es ist ein wichtiger Text, der konkrete Auswirkungen haben wird und die Bürger in beiden Ländern schützen wird“, sagte Borne.

„Unsere beiden Länder brauchen einander, um durch die Energiekrise im kommenden Winter zu kommen“, betonte sie. Beide Politiker verwiesen auf die Bedeutung der engen Beziehungen zwischen beiden Ländern. In dieser Woche seien drei deutsche Minister in Paris gewesen, sagte Borne. Sie beglückwünschte zudem die neue Kulturbevollmächtigte Anke Rehlinger (SPD), die am Vorabend das Amt übernommen hatte.



Die französische Premierministerin holte am Freitag ihren Antrittsbesuch in Berlin nach, der wegen der Corona-Erkrankung des Bundeskanzlers verschoben worden war. kol/noe

Deutsch-französische Kuscheltherapie zur Überwindung der jüngsten Krise

Es war der Abschluss einer Woche diplomatischer Kuscheltherapie: Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne ist am Freitagnachmittag in Berlin von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen worden. In gleich geschnittenen schwarzen Mänteln schritten die beiden Politiker über den roten Teppich vor dem Kanzleramt. Das Musikkorps der Bundeswehr spielte die Nationalhymnen beider Länder.



Anschließend unterzeichneten Borne und Scholz eine Erklärung zur Energiesolidarität - in erster Linie ein symbolischer Akt, denn Deutschland liefert schon seit langem Strom an Frankreich, und Frankreich liefert seit Oktober bereits Gas nach Deutschland. Eine ohnehin geplante Aufstockung der Kapazitäten wurde nun vorgezogen, um Stromausfälle im Winter zu verhindern.



Die Botschaft lautet vor allem: Die jüngste Krise im deutsch-französischen Verhältnis ist überwunden. Das Verhältnis schien nach der kurzfristigen Verschiebung des deutsch-französischen Ministerrats und vielen scharfen Bemerkungen so abgekühlt, dass es eine Menge Gesprächsbedarf gab.



In dieser Woche kamen gleich drei deutsche Minister nach Paris, um ihre Amtskollegen zu treffen. Das Besondere: Alle drei, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP), wurden auch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfangen.



Eine ungewöhnliche Geste, die sicher die Bedeutung der bilateralen Beziehungen unterstreichen sollte. Aber wohl auch ein Hinweis darauf, dass Macron sich in der Bundesregierung neue Ansprechpartner sucht. Sein persönliches Verhältnis zum Bundeskanzler ist bislang nicht sehr ausgeprägt. Umgekehrt findet Scholz in Premierministerin Borne mit ihrem nüchternen, nahezu norddeutschen Stil eine Verhandlungspartnerin, mit der er vermutlich besser kann als mit Macron.



Die Liste der deutsch-französischen Konfliktthemen ist lang, doch nach den vielen Gesprächen zeichnen sich Fortschritte ab. Beim Luftkampfsystem FCAS zeigten Scholz und Borne sich zuversichtlich. Es besteht die Aussicht, dass Airbus und Dassault einige industrielle Rivalitäten überwinden und sich bis Ende des Jahres auf den Beginn einer neuen Entwicklungsphase einigen.



Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire erlaubte sich nach seinem Treffen mit Habeck noch eine spitze Bemerkung zum deutschen Hilfspaket in Höhe von 200 Milliarden Euro, das in Frankreich Sorge vor Wettbewerbsverzerrungen ausgelöst hatte. Doch die Irritation darüber ist inzwischen abgeklungen. Es habe auch Kommunikationsfehler gegeben, heißt es von beiden Seiten.



Das größte Konfliktpotenzial besteht - auch nach der jüngsten Solidaritätserklärung - weiterhin in der Energiepolitik. Frankreich fordert einen Gaspreisdeckel, den Deutschland ablehnt, um die eigene Versorgung nicht zu gefährden. Allenfalls zu gemeinsamen Einkäufen sei Deutschland derzeit bereit, ließ Scholz durchblicken. Es gebe Fortschritte, um das wettbewerbsrechtlich möglich zu machen, sagte er.



Die zahlreichen Treffen in dieser Woche dienten nicht zuletzt auch der Vorbereitung des deutsch-französischen Ministerrats, der im Oktober kurzfristig verschoben worden war. Nun soll er im Januar stattfinden. Insbesondere Frankreich drängt darauf, bis zu dem Termin Fortschritte verkünden zu können. Im Gespräch ist auch ein Treffen des Bundestags und des französischen Parlaments - möglicherweise aber in verkleinerter Form, denn sonst wären es zusammen etwa 1300 Abgeordnete.



„Je mehr wir mit den Deutschen reden, desto besser verstehen wir uns, auch wenn wir unterschiedliche Modelle verfolgen“, sagte kürzlich ein französischer Regierungsvertreter. Baerbock erklärte das deutsch-französische Verhältnis den Schülerinnen und Schülern mit schlichten Worten: „Ihr kennt das ja, Ihr seid mit Euren besten Freunden auch nicht immer einer Meinung.“ kol/oer