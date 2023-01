Deutschland unter Druck: Polen & England rufen zu Leopard-Lieferungen in die Ukraine auf

Bei der Lieferung der Leopard-2-Panzer an die Ukraine sind die westlichen Unterstützer auf die Zustimmung aus Berlin angewiesen © IMAGO/Felix Zahn

Westliche Länder plädieren für eine schnelle Lieferung der in Deutschland hergestellten Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine. Polen hat die Bundesregierung um Kooperation gebeten.

Warschau - «Ich appelliere auch an die deutsche Seite, sich der Koalition der Länder anzuschließen, die die Ukraine mit Leopard-2-Panzern unterstützen», schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag auf Twitter. Es gehe um die Sicherheit ganz Europas. Nach dpa-Informationen lag der polnische Antrag der Bundesregierung am Dienstag bereits vor.

Polen macht in der Angelegenheit Druck auf die Verbündeten. Bereits in der vorvergangenen Woche hatte Präsident Andrzej Duda gesagt, Warschau habe entschieden, der Ukraine 14 Leopard-Kampfpanzer zu überlassen. Regierungschef Mateusz Morawiecki kündigte am Montag an, Warschau werde dafür die Bundesregierung um Genehmigung bitten. Um in Deutschland hergestellten Panzer an andere Länder zu liefern, ist die Genehmigung Berlins erforderlich.

London: Johnson ruft zu Panzer-Lieferungen auf

Der britische Ex-Premier Boris Johnson hat Deutschland und andere westliche Verbündete zur Lieferung von Kampfpanzern aufgerufen. «Die Ukrainer brauchen Hunderte von Panzern, und sie sollten sie von Amerikanern, Deutschen, Polen und vielen anderen bekommen», schrieb Johnson in einem Gastbeitrag für die «Daily Mail» (Dienstag). «Wo muss die westliche Welt diese Panzer denn zurzeit stationieren? Um Nordrhein-Westfalen zu bewachen? Tennessee zu schützen? Durch die Dörfer von Wiltshire zu streifen?»

Die Ukrainer könnten «zu ihrer immensen Frustration» mit den bisher gelieferten Waffen nicht ausreichend angreifen, schrieb der 58-jährige konservative Abgeordnete, der am Wochenende überraschend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine besucht hatte. Das Land brauche Flugzeuge, um Ziele aus der Luft anzugreifen, und bewaffnete Fahrzeuge und Panzer, um Gebiete zurückzuerobern, so Johnson.

Er sei stolz darauf, dass Großbritannien erneut vorangehe und 14 Kampfpanzer des Typs Challenger 2 in die Ukraine liefere. «Nun ist es Zeit für andere, sich unserem Beispiel anzuschließen.» Er glaube nicht daran, dass der russische Präsident Wladimir Putin soweit gehen würde, Atomwaffen einzusetzen. Putin wolle den Krieg als Konflikt zwischen der Nato und Russland darstellen. «Das ist es aber nicht», schrieb Johnson. «Es ist ein brutaler und unprovozierter Angriff auf ein unschuldiges europäisches Land, und alles, was die Freunde der Ukraine tun, ist ihr zu helfen, sich selbst zu verteidigen.»

Auch andere britische Medien beschäftigt die Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern weiterhin. Die «Financial Times» titelte am Dienstag mit einem Foto, auf dem Frauen in Brüssel für die Lieferung von Panzern des Typs Leopard 2 demonstrieren. «Free the Leopards» (deutsch: «Befreit die Leoparden») ist auf einem ihrer Plakate zu lesen.