Deutschland unterstützt Sudan mit 200 Millionen Euro humanitärer Hilfe

Teilen

Etwa die Hälfte der Bevölkerung im Sudan ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. © Rob Engelaar / IMAGO

Im Sudan und der umliegenden Region herrscht eine schwere humanitäre Krise. Bis 2024 will Deutschland 200 Millionen Euro für die betroffenen Menschen bereitstellen.

Genf - 100 Millionen Euro davon seien neue Mittel, die je nach Entwicklung bei der Sicherheitslage und Zugangsmöglichkeiten für humanitäre Hilfe noch verplant werden müssten, sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Katja Keul, bei einer UN-Geberkonferenz am Montag in Genf. «Die Kriegsparteien müssen Plünderungen beenden und sicheren Zugang ermöglichen», forderte die Grünen-Politikerin. Die EU-Kommission sagte darüber hinaus weitere 190 Millionen Euro zu.

24,7 Millionen Menschen - etwa die Hälfte der Bevölkerung im Sudan - benötigt laut den Vereinten Nationen humanitäre Hilfe. UN-Hilfsorganisationen fordern insgesamt mehr als 3 Milliarden Dollar (2,77 Milliarden Euro), um den Menschen im Sudan in diesem Jahr zu helfen. Davon entfallen 2,56 Milliarden Dollar auf das Nothilfebüro der Vereinten Nationen (OCHA), das damit vorrangig Nahrung, Wasser, Unterkünfte und medizinische Hilfe im Land finanzieren will. Weitere 470 Millionen Dollar sind für die etwa 480 000 Menschen vorgesehen, die aus dem Sudan vorwiegend in umliegende Länder geflohen sind.

Im Sudan kämpfen seit Mitte April die Paramilitärs des früheren Vize-Machthabers Mohammed Hamdan Daglo gegen die Streitkräfte unter der Führung von De-facto-Staatschef Abdel Fattah al-Burhan. Die beiden Generäle hatten sich 2019 und 2021 gemeinsam an die Macht geputscht, später aber zerstritten. Ein von der Zivilbevölkerung geforderter Übergang zur Demokratie in dem rund 46 Millionen Einwohner zählenden Land im Nordosten Afrikas blieb aus. Neben der Hauptstadt Khartum ist die seit Jahrzehnten von ethnischen Konflikten zerrüttete Region Darfur von schwerer Gewalt betroffen. (dpa)