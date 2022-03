„Bundesrepublik Ukraine“ als Kriegs-Lösung? Historiker sieht „keine andere Möglichkeit“

Von: Florian Naumann

Wolodymyr Selenskyj ist seit 2019 Präsident der Ukraine.

Bietet Deutschland das Vorbild für eine „gesichtswahrende“ Friedenslösung im Ukraine-Konflikt? Ein Historiker denkt genau das. Doch auch ein EU-Beitritt bleibt im Gespräch.

Berlin - Wie kann eine Friedenslösung für den Ukraine-Krieg aussehen? Zumindest in einem Punkt schienen sich Moskau und Kiew anzunähern: Ein Status als neutraler Staat anstelle einer Nato-Mitgliedschaft - diese Idee schloss auch Präsident Wolodymyr Selenskyj zuletzt nicht mehr aus. Zumindest auf kurze Frist.

Doch auch eine neutrale Ukraine müsste womöglich zunächst einmal neu ausgestaltet werden. Nicht nur, weil Nato- und EU-Beitritt seit einigen Jahren in der Verfassung verankert sind. Sondern auch, weil Russland womöglich recht spezifische Vorstellungen hat. So forderte Kreml etwa zuletzt, alle Bevölkerungsgruppen müssten in der Regierung vertreten sein. Im Blick dürften Wladimir Putin und seine Regierung vor allem die russische Minderheit haben.

Ein Historiker sieht nun eine Lösung für diese Problemstellung - er meint, sie in der Staatskonstruktion der Bundesrepublik gefunden zu haben.

Ukraine-Krieg: Deutschland als Vorbild für neuen Staats-Aufbau? Historiker sieht „keine andere Möglichkeit“

„Föderale Strukturen“ könnten ein gangbarer Weg sein, erklärte Geschichtswissenschaftler und Publizist Michael Wolffsohn am Mittwochabend im Fernsehsender rbb. Diese könne man auf die Ukraine „umdenken“ - aus den Erfahrungen mit dem Aufbau des deutschen Staates. „Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit“, fügte der Professor der Bundeswehr-Universität München in der Sendung „rbb spezial: Frieden: aber wie?“ hinzu.

Denkbar wäre der Umbau der Ukraine in eine „Bundesrepublik Ukraine“, sagte Wolffsohn. „Es gibt eindeutig das Bedürfnis der Bevölkerung oder Bevölkerungsteilen auf der Krim und im Osten der Ukraine, näher an Russland zu rücken.“ Diese Variante könne es auch ermöglichen, gesichtswahrend den Krieg zu beenden.

Hintergrund dieser Aussage ist auch eine weitere Forderung Russlands: Der Kreml verlangt von der Ukraine die Anerkennung der „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk als eigenständig. Präsident Wolodymyr Selenskyj schloss das zuletzt aber aus - er zeigte sich gleichwohl offen für einen „Kompromiss“ bei der Behandlung dieser Regionen und der von Russland schon 2014 annektierten Krim.

Ukraine will in die EU: SPD-Außenexperte hat Bedenken - denkt aber an ersten Schritt

Unterdessen laufen allerdings auch Debatten über eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine weiter - wenngleich Russland einen Verzicht auf jegliche „Block“-Zugehörigkeit des Landes verlangt hatte. Selenskyj drängte nach eigenen Angaben in einem Gespräch mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstagvormittag auf weitere Schritte in Richtung EU-Aufnahme.

Auch Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), sprach sich für eine „klare EU-Perspektive“ für die Ukraine aus. „Das hat sie sich verdient“, sagte Roth am Donnerstag im Deutschlandfunk vor einem EU-Sondergipfel in Versailles. „Die Ukraine will jetzt ganz schnell zur EU gehören, das wird nicht funktionieren“, sagte Roth. „Aber der erste Schritt muss jetzt getan werden.“

Der Weg in die EU sei lang, da unter anderem Standards der Rechtssetzung, der Justiz und der sozialen Marktwirtschaft etabliert sein müssten. „Da kann es keine Sonderregeln geben.“ Roth sprach sich dafür aus, ein klares, aber ehrliches Signal für eine EU-Perspektive zu senden. „Das wäre wirklich ein Quantensprung.“ Roth räumte ein, es gebe EU-Staaten, die keine weitere Erweiterung mehr wollten. Kurzfristig könne er sich vorstellen, dass es faktisch einen europäischen Wirtschaftsraum unter Einbindung der Ukraine gebe. „Das Wichtigste scheint mir zu sein, dass die Ukraine jetzt das Signal bekommt: Sie kommt dazu.“ (fn/dpa)