Deutschland will Ukraine weitere 37 Millionen Euro für Wiederaufbau bereitstellen

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) © IMAGO / Political-Moments

Das Entwicklungsministerium hat angekündigt, der Ukraine weitere 37 Millionen Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung stellen zu wollen.

Berlin in Deutschland - Demnach sollen 22,5 Millionen Euro in den Aufbau des durch russische Angriffe massiv beschädigten Stromnetzes fließen. Mit weiteren 12,4 Millionen Euro soll der Bau von Wohnungen ermöglicht werden, in denen Menschen, die innerhalb des Landes vor russischen Angriffen geflohen sind, dauerhaft untergebracht werden können. Zudem sind zwei Millionen Euro für medizinische Ausrüstung vorgesehen.

Schulze sagte der Zeitung, der Wiederaufbau der Ukraine "wird eine Kraftanstrengung, die die Solidarität vieler verlangen wird. Es ist gut, dass die internationale Gemeinschaft sich jetzt schon mit dieser Aufgabe beschäftigt." Nötig sei eine gute internationale Abstimmung. Schulze nimmt am Freitag an der Frühjahrstagung der Weltbank teil. fml

Selenskyj: Russland will Unabhängigkeitsreferendum in besetzten Gebieten fälschen



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau beschuldigt, in den von russischen Truppen besetzten Gebieten um Kherson und Saporischschja im Süden des Landes ein gefälschtes Unabhängigkeitsreferendum abhalten zu wollen. In einer Videobotschaft am Donnerstagabend forderte Selenskyj die Bewohner der besetzten Gebiete auf, keine persönlichen Daten wie Passnummern anzugeben, die die russischen Streitkräfte von ihnen verlangen würden.

"Es geht nicht nur darum, eine Volkszählung durchzuführen", warnte er. "Es geht nicht darum, euch humanitäre Hilfe jeglicher Art zukommen zu lassen. Es geht in Wirklichkeit darum, ein sogenanntes Referendum über euer Land zu fälschen, wenn der Befehl zur Durchführung dieser Komödie aus Moskau kommt", sagte der ukrainische Präsident. "Es wird keine Volksrepublik Kherson geben. Wenn jemand eine weitere Annexion will, werden Russland noch stärkere Sanktionen treffen", drohte Selenskyj.



Ähnliche Vorwürfe hatte Selenskyjs Regierung bereits Anfang März erhoben. Demnach plane Russland ein Referendum nach dem Vorbild der Krim-Halbinsel, die nach einer fragwürdigen Volksabstimmung 2014 von Moskau annektiert wurde. Auch die von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebiete im Osten der Ukraine hatten nach umstrittenen Abstimmungen ihre Unabhängigkeit erklärt.



Kherson ist die erste größere Stadt, die von den russischen Streitkräften nach ihrer am 24. Februar begonnenen Invasion in der Ukraine eingenommen wurde. Etwas weiter nordöstlich kontrolliert die russische Armee auch ein großes Gebiet um die Stadt Saporischschja. Die Stadt selbst ist nach vor unter Kontrolle Kiews. Die Gebiete sind von hoher strategischer Bedeutung, da sie eine Landverbindung zwischen der Krim und den Separatistengebieten im Osten darstellen. fml