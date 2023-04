Deutschlandticket: Bayern will mehr Polizei in Bahnhöfen und Zügen

Von: Mike Schier

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) steht in einer U-Bahn in München. © Marcus Schlaf

Der Verkauf des Deutschlandtickets läuft. Doch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) beklagt, dass sich die Sicherheitsbehörden nicht ausreichend vorbereiten. Der Ansturm könne auch auch Probleme bringen.

München – Der sich abzeichnende Boom im öffentlichen Nahverkehr durch das 49-Euro-Ticket macht nach Ansicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auch neue Planungen der Sicherheitsbehörden nötig. „Aus meiner Sicht ist deutlich mehr sichtbare Präsenz der Bundespolizei in Zügen und an den Bahnhöfen erforderlich“, sagte Herrmann Münchner Merkur/tz. „Hierzu muss sich die Bundesinnenministerin dringend Gedanken machen.“

Herrmann: „Das Deutschland-Ticket darf keinesfalls zu mehr Kriminalität führen“

Mit dem Start des Tickets am 1. Mai dürften erheblich mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen. „Der Verband der Verkehrsunternehmen geht allein für den öffentlichen Personennahverkehr von mehr als fünf Millionen Neukunden aus“, sagte Herrmann. Das seit nicht nur eine enorme Zusatzbelastung für die Verkehrsbetriebe, sondern könnte auch die Sicherheitskräfte fordern. „Je höher das Gedränge am Bahnhof oder im Zug, desto größer beispielsweise die Gefahr von Taschendiebstählen“, sagte der bayerische Innenminister. „Das Deutschland-Ticket darf keinesfalls zu mehr Kriminalität führen und dass sich Fahrgäste unsicher fühlen. Das würde auch dem Ziel, mehr Menschen von öffentlichen Verkehrsmitteln zu überzeugen, massiv schaden.“

Herrmann verlangt auch eine tiefergreifende Diskussion über die Entwicklung in der Kriminalitätsstatistik in Deutschland. „Das Mehr an Kriminalität wie die Bundesinnenministerin Faeser mit Corona-Effekten abzutun, greift viel zu kurz und ist eine gefährliche Verharmlosung“, sagte Herrmann.

Die SPD-Politikerin Nancy Faeser hatte bei der Vorstellung der Statistik in der vergangenen Woche betont: „Wir sind ein starker Rechtsstaat und ein sicheres Land.“ Vor zehn Jahren sei die Kriminalität größer gewesen. Nach Corona gebe es derzeit aber „Nachholeffekte“. Für Herrmann greift diese Interpretation zu kurz. „Bedenklich“ sei vor allem der Anstieg im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Bundesweit war die Gesamtzahl der Straftaten um 2,2 Prozent gestiegen – während sie in Bayern um 1,9 Prozent sank.

Aktuelle Kriminalstatistik: „Auffällige Steigerungen“ bei Gewalt- und Straßenkriminalität

Herrmann will das Augenmerk auf einige bestimmte Kriminalitätsfelder richten. „Auffällige Steigerungen gab es deutschlandweit beispielsweise bei der Gewalt- und bei der Straßenkriminalität“, sagte der CSU-Politiker. Unter Gewaltkriminalität fallen neben Mord und Körperverletzungen auch Vergewaltigungen. Hier verzeichnete man auch in Bayern im Vergleich zu 2019 ein Plus von 3,3 Prozent auf 20 608 Fälle. Bundesweit fiel das Plus aber mit 8,9 Prozent auf 197 202 Fälle noch deutlich höher aus. Zur Straßenkriminalität zählen unter anderem Taschendiebstahl, der Diebstahl aus Kraftfahrzeugen sowie Raubüberfälle auf Straßen. In Bayern sank hier die Fallzahl um satte 5,8 Prozent auf 90 744, während die Fallzahl bundesweit um 0,9 Prozent auf 1,085 Millionen anstieg.