Rohingya-Flüchtlingslager: Brandursache soll geklärt werden

Rund eine Million Rohingya leben in der weltweit größten Ansammlung von Flüchtlingscamps in Bangladesch.jpg © Nicola Glass

Nach dem großen Brand in einem überfüllten Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch wird nun nach den Ursachen geforscht.

Dhaka – Bei einer Untersuchung solle herausgefunden werden, ob es sich bei dem Feuer am Sonntag um Sabotage oder einen Unfall gehandelt habe, sagte ein örtlicher Behördenmitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Resultate würden in den kommenden Tagen erwartet, hieß es. Bei dem Brand seien rund 2000 provisorische Unterkünfte von rund 12 000 Bewohnerinnen und Bewohnern zerstört worden, die nun obdachlos sind. Es dauerte mehrere Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Berichte über Verletzte oder Tote gab es bislang nicht.

Bei dem Brand seien auch Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen zerstört worden, hieß es vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Diese Tragödie sei eine weitere schreckliche Erinnerung daran, dass die Kinder in den Lagern vor einer trostlosen Zukunft stünden, sagte der für Bangladesch zuständige Länderdirektor von der Hilfsorganisation Save the Children, Onno van Manen, laut einer Mitteilung. «Auch nach fast sechs Jahren haben sie noch immer mit unzureichender Bildung, Unterernährung, Mangelernährung, Frühverheiratung und Kinderarbeit zu kämpfen.»

Rund eine Million Rohingya leben in der weltweit größten Ansammlung von Flüchtlingscamps in Bangladesch. Hunderttausende waren 2017 aus ihrer mehrheitlich buddhistischen Heimat Myanmar geflohen, als das Militär eine Offensive gegen die muslimische Minderheit startete. Die UN bezeichnen ihre Verfolgung als Völkermord. Bangladesch hofft, dass sie wieder nach Myanmar zurückkehren. Bislang scheiterten mehrere Rückführungsversuche wegen Sicherheitsbedenken der Flüchtlinge. (dpa)