Diakonie fordert mehr Maßnahmen zur Verhinderung von Suiziden

Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland © Christian Ditsch/IMAGO

Die Diakonie mahnt eine Verbesserung der Suizid-Prävention an.

Berlin in Deutschland - „Ein Suizidpräventionsgesetz muss klaren Vorrang vor der Regelung des assistierten Suizids haben“, erklärte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie am Freitag. Bei dem Thema seien „blinde Flecken“ deutlich geworden: „So wurden Sterbewünsche, Suizidversuche und Suizidgedanken viel zu oft tabuisiert und vernachlässigt. Dabei wird leicht übersehen, dass es meist tiefe psychosoziale Krisen sind, in denen diese Gedanken aufkommen.“

Die Diakonie verwies auf Eckpunkte für ein Suizidpräventionsgesetz, die sie gemeinsam mit anderen Verbänden vorgelegt hatte. Im Mittelpunkt stünden „eine besser erreichbare und qualifizierte Beratung suizidwilliger Menschen und eine substantielle Verbesserung von palliativer Versorgung und Suizidprävention“.



Prävention und die „auffangende Begleitung von Menschen, die sich zum Suizid entschlossen haben“, seien nicht „zum Nulltarif“ zu haben, mahnte Lilie. „Wenn wir die Freiheit, die uns das Grundgesetz garantiert, ernst nehmen, dann ist der Staat gefordert, die Schutzbedürftigen besonders zu schützen.“



Der Bundestag stimmt kommende Woche über konkurrierende Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe ab, die jeweils fraktionsübergreifend erstellt wurden. Es soll geregelt werden, wie Sterbewillige Zugang zu todbringenden Medikamenten bekommen können und wie Helfer vor Strafe geschützt werden. Die bisherigen Regelungen waren vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden.

„Bei einer gesetzlichen Regelung des assistierten Suizids müssen Selbstbestimmung und Lebensschutz gut ausbalanciert werden“, erklärte Lilie dazu. „Menschen mit Suizidwünschen sind ernst zu nehmen und anzunehmen. Eine gesetzliche Regelung darf aber nicht zu einer Normalisierung des assistierten Suizids führen.“ cne/bk