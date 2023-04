Die Linke im Bundestag will keine Ablehnung des Einsatzes im Sudan

Amira Mohamed Ali im Bundestag © Christian Spicker via IMAGO

Die Linke im Bundestag will den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr im Sudan nicht ablehnen. Das sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali am Dienstag vor einer Fraktionssitzung in Berlin.

Sie sprach von einer «Sondersituation», «weil wir natürlich dafür sind, dass die Menschen evakuiert werden. Allerdings fällt es uns schwer einem robusten Mandat zuzustimmen». Man werde darüber debattieren und zu einem guten Ergebnis kommen. «Klar ist aber, dass wir das als Fraktion nicht ablehnen werden, das kann ich jetzt schonmal sagen.» Ob es ein Ja oder eine Enthaltung sein werde - da könne sie der Debatte in der Fraktion nicht vorgreifen.

Die Linke lehnt Bundeswehreinsätze im Ausland üblicherweise ab. Bei der Abstimmung über den Afghanistan-Evakuierungseinsatz im August 2021 hatte die Fraktion ein gespaltenes Bild abgegeben. Die Mehrheit enthielt sich, einige stimmten dafür, einige dagegen. Später war darüber diskutiert worden, ob das Abstimmungsverhalten die Linke bei der Bundestagswahl Stimmen gekostet haben könnte. Sie war nur ganz knapp wieder ins Parlament eingezogen.

Der Bundestag soll der bewaffneten Evakuierungsmission im Sudan an diesem Mittwoch auf Antrag der Bundesregierung nachträglich zustimmen. Die Bundeswehr ist eine sogenannte Parlamentsarmee - Auslandseinsätze bedürfen immer der Zustimmung des Bundestags. Der vorgelegte Mandatstext sieht eine zeitliche Begrenzung des Einsatzes bis Ende Mai vor. (dpa)