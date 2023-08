Beben bei den Linken: Wagenknecht bringt sich nach Bartsch-Rückzug in Stellung

Von: Judith Goetsch

Dietmar Bartsch will sich als Fraktionschef zurückziehen. Die Konflikte in der Partei hatten sich zuletzt zugespitzt. Wie reagiert Sahra Wagenknecht?

Berlin – Schon wieder Turbulenzen bei den Linken: Fraktionschef Dietmar Bartsch zieht sich nach acht Jahren zurück. Ist der Zeitpunkt für Sahra Wagenknechts neue Partei, eine „Liste Wagenknecht“, jetzt gekommen? Pläne für eine mögliche neue Partei ließ Wagenknecht bereits 2022 durchblicken und überwarf sich darüber mit den Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan. Umfragen hatten die Partei bereits vor der „Alternative für Deutschland“ gesehen.

Bartsch hatte eine vermittelnde Position zwischen Freunden und Gegnern Wagenknechts inne. Gegenüber der Bild bezeichnete eine anonyme „führende Linke“ Bartsch als „letzten Anker (...), um Partei und Fraktion zusammenzuhalten“. Jetzt hätten Querschüsse aus der eigenen Partei wie vom ehemaligen Linken-Chef Bern Riexinger Bartsch mürbe gemacht. Riexinger habe das Krisenmanagement von Fraktion und Partei vor wenigen Tagen als „erbärmlich“ gescholten, so Bild. Bartsch selbst betonte jedoch, seine Entscheidung habe schon vor der Bundestagswahl festgestanden. Der Schritt sei keine übereilte Reaktion auf aktuellen Streit in der Partei gewesen.

Die Linke in der Krise

Ende August trifft sich die Linke, um auf einer Parteiklausur über ihre ungewisse Zukunft zu beraten. Erst vor kurzem hatte Co-Fraktionsvorsitzende von Dietmar Bartsch, Amira Mohammed Ali, ihr Amt abgegeben. Hintergrund war ihr Zerwürfnis mit der Parteiführung. Sie gilt als Vertraute Wagenknechts.

Linken-Chefin Janine Wissler sieht die Zukunft ihrer Partei nicht gefährdet. Sie glaube, „dass wir ein stabiles Fundament in der Partei haben“, sagte Wissler am Donnerstag in der ARD. Die Linke müsse aber „aufhören mit der Selbstbeschäftigung“. Stattdessen solle sie sich darauf konzentrieren, die politische Alternative zur Ampel-Koalition zu sein. Dafür müsse die Fraktion zusammenbleiben. Sahra Wagenknecht hatte angekündigt, die Entscheidung über die „Liste Wagenknecht“ bis Ende 2023 zu fällen.

Kathrin Vogler, Landesvorsitzende der Linken in Nordrhein-Westfalen, gibt sich nicht so entspannt wie ihre Parteichefin. Sie plant die Zukunft der Linken ohne Sahra Wagenknecht: „Es geht jetzt darum, ob es in zehn Jahren in Deutschland noch eine linke Partei von Bedeutung gibt, die im parlamentarischen Spektrum vertreten wird“, appellierte sie gegenüber der Rheinischen Post an ihre Parteikollegen. Die Linke solle auch Mitstreiter von Wagenknecht ziehen lassen, betonte sie. „Ich weiß nicht, wie man die aufhalten soll, die beschlossen haben, einen anderen Weg zu beschreiten.“ Der Erhalt der Fraktion sei dadurch gefährdet, dass einzelne wie Wagenknecht seit Monaten damit „kokettieren“, die Fraktion verlassen zu wollen. „Ob sie tatsächlich eine neue Partei gründet, da habe ich bei ihr keine Klarheit“, sagte die Landesvorsitzende. (Judith Goetsch/afp)