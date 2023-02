Wütender Mob attackiert Polizisten in Trier: Schützt endlich die, die für uns den Kopf hinhalten

Von: Georg Anastasiadis

Georg Anastasiadis kommentiert die Geschehnisse in Trier. © Harald Tittel/dpa-Bildfunk/Schlaf/Montage:MM

Stuttgart, Berlin - und nun Trier: Ausschreitungen junger Männer mehren sich. Die Antworten der Politik entpuppen sich fast immer als leere Versprechung, kommentiert Georg Anastasiadis.

Als im Juni 2020 in Stuttgart ein Mob plündernd und randalierend durch die Innenstadt zog und Polizisten angriff, war die Öffentlichkeit schockiert, aber auch schnell wieder beruhigt: Die jungen Männer seien von den Corona-Maßnahmen frustriert, sagten selbst ernannte oder zu solchen erklärte „Experten“. Das klang ein bisschen wie: nicht schön, aber irgendwie verständlich. Corona ist vorbei, nicht aber das Phänomen enthemmt schlägernder Gruppen, die ihr Mütchen an Uniformierten kühlen. Es passiert an Silvester in Berlin, aber auch fernab bekannter Brennpunkte wie jetzt in Trier, wo sich 40 Täter aus dem Nichts gegen Polizisten solidarisierten und fünf von ihnen mit Eisenstangen, Schaufeln und Glasflaschen verletzten.

Natürlich fehlt es, wie in Stuttgart und Berlin, auch diesmal nicht an Bekenntnissen aus der Politik

Natürlich fehlt es, wie in Stuttgart und Berlin, auch diesmal nicht an Bekenntnissen aus der Politik, man werde die Täter „die volle Härte des Gesetzes spüren lassen“. Leider entpuppt sich das fast immer als leere Versprechung, weil es der Justiz, wenn schon nicht am Willen zur adäquaten Bestrafung, so doch an der Ausstattung mangelt, die es ihr ermöglichen würde, Straftaten so rasch und lückenlos und hart zu ahnden, wie es angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Verrohung nötig wäre.



Das muss sich dringend ändern, denn das Problem einer wachsenden Zahl junger Männer, die unseren als schwach wahrgenommenen Staat und seine uniformierten Repräsentanten verachten, wird nicht von allein verschwinden, im Gegenteil: Es speist sich aus einem stetig größer werdenden Reservoir der Unzufriedenheit von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte, die sich zu kurz gekommen fühlen und die weder daheim noch in der Schule gelernt haben, was Respekt ist. Nach Trier reden sie wieder von einem „Angriff auf unseren Staat“. Richtig. Aber dann handelt bitte endlich auch danach, um die zu schützen, die für uns den Kopf hinhalten.

