Diese Verbraucher haben Anspruch auf den neuen Heizkostenzuschuss

Teilen

Heizkostenzuschuss 2022: Die „Ampel“ will die Heizkostenzuschüsse für einkommensschwache Haushalte verdoppeln. © IMAGO/Christian Ohde

Heizen in Deutschland wird immer teurer. Die Ampel hat nun den geplanten Heizkostenzuschuss verdoppelt. Doch insgesamt profitieren nur etwa 2,1 Millionen Bürger von der Prämie. Viele Verbraucher gehen leer aus.

Berlin – Die gegenwärtige Weltlage verschärft auch die Energiepreise in Deutschland: Während Wladimir Putin in der Ukraine Krieg führt, klettern die Benzinpreise auf immer neue Höhen und Verbraucher müssen wegen der gestiegenen Heizkosten auf deutliche Nachzahlungen einstellen. Um die Bürger in Deutschland in der Krise zu entlasten, hat die Ampelkoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei dem geplanten Heizkostenzuschuss nachgebessert. Nach einem Entwurf von Donnerstag wurden die bisher geplanten Leistungen verdoppelt. Insgesamt sollen etwa 2,1 Millionen Menschen in Deutschland profitieren.



Welche Verbraucher Anspruch auf den Heizkostenzuschuss haben und wie hoch die Sonderzahlung ausfällt, lesen Sie bei kreiszeitung.de*.

Die Energiepreise in Deutschland sind zuletzt explodiert: Seitdem Russland Krieg in der Ukraine führt, besteht zudem die Gefahr, dass Deutschland seinen größten Importeur von Gas verliert. Wladimir Putin wird zwar gegenwärtig von der EU sanktioniert, allerdings beziehen einige Staaten der EU weiterhin russisches Gas. Bereits im Januar schätzte das DIW gegenüber kreiszeitung.de, dass Gas aus Russland etwa 55 Prozent der deutschen Gasversorgung ausmacht. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.