Diesel-Fahrverbote: Kritik an Plänen zur automatischen Kontrolle

CO2 0,038% in der Luft, davon ca 10% Menschengemacht also 0,0038% davon sind wieder ca. 10-20% einsparbar. Feinstaub am Arbeitsplatz 950 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Im Straßenverkehr 40 Mikrogramm. Man könnte die Milliarden für WIRKLICHEN Umweltschutz ausgeben!

Mahlzeit ... Tja ja, was sagte ein Experte im Thema, Dr. Dirk Spaniel (studierte Chemieingenieurwesen und Maschinenbau an der Technischen Universität Clausthal und an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und von 1995 bis 1996 Mechanical Engineering an der Michigan State University in den USA), AfD, Diplom-Ingenieur in seiner Rede am Donnerstag, den 27. September 2018 ...

Ich zitiere einmal Experten zum Thema Nachrüstung, die wir in der öffentlichen Anhörung des Bundestages gehört haben.

Zitat 1: Nachrüstlösungen ohne gemeinsame Entwicklung mit den Herstellern gehen nicht.

Zitat 2: Es wird hier so getan, als würden Nachrüstbausätze im Regal liegen, es gibt sie nicht. Es gibt noch nicht einmal die Produktionsstraßen für die notwendigen Millionen Bausätze. Es gibt natürlich auch nicht die notwendige Werkstattkapazität, um Millionen Fahrzeuge nachzurüsten. Nachrüstung ist also nichts anderes als ein politisches Märchen. Es dient dazu, die Aufmerksamkeit abzulenken von den Messstationen. Anders als die Union hat die FDP ja mittlerweile von der AfD gelernt und erkannt, dass die Messstationen das eigentliche Übel sind. Aber da die FDP momentan wieder mit den Grünen auf Kuschelkurs ist, fordert auch sie weiterhin Nachrüstungen.

... so schaut's gleichermaßen bei Software-Updates aus. Wenn der ℋ𝒶𝓈𝔦 als Kunde beim Daimler im Süden von München einen Sommer/Winter - Reifenwechsel will muss ich schon mindestens einen Monat auf einen Termin warten. Die praxisferne Politik im fernen Berlin war / ist erwartbar.