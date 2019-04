„Fahrverbote wirkungslos“: Wissenschaftler nehmen Diesel-Autos in Schutz

Brexit-Verlängerung: Belgien für "Schleudersitz"-Klausel - Merkel-Parteifreund stellt Forderung

Am Freitag kommt der Brexit - bisher ohne Abkommen und im Chaos. Am Mittwoch verhandelt Theresa May mit Kanzlerin Merkel und ihre Kollegen erneut eine Fristverlängerung …