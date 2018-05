“Lieber Andi...“ - Diesel-Mauschelei zwischen Dobrindt und Scheuer wegen bayerischer Firma

Ex-Verkehrsminister Andreas Dobrindt und sein Nachfolger Andreas Scheuer in der Kritik: In der Diesel-Affäre wurden dreckige Fiat-Motoren von der CSU erst kritisiert. Doch im Fall eines bayerischen Wohnmobil-Herstellers nahm man es nicht sehr genau.

München/Berlin - Gab es eine geheime Absprache mit anschließender Ausnahmegenehmigung im Diesel-Skandal zwischen Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Dobrindt und seinem Nachfolger Andreas Scheuer (beide CSU)? Die ZDF-Sendung Frontal21 ist davon überzeugt und berichtet davon in ihrer Ausgabe vom Dienstag.

Es geht dabei um den bayerischen Reisemobil-Hersteller Knaus Tabbert, sowie den Automobilzulieferer Bosch, den Autohersteller Fiat - und die beiden CSU-Spitzenpolitiker. Demnach soll Dobrindt mitten im Diesel-Skandal im Sommer 2016 bei einem Treffen mit Vertretern der Firma Bosch erfahren haben, dass diese nicht nur in VW-Motoren geheime Abschalteinrichtungen eingebaut hat, sondern auch in Aggregate von Fiat. Laut Frontal21, dessen Redaktion die Protokolle diesen Treffens vorliegen, schaltet die Abgasreinigung des Fiatmotors nach 22 Minuten ab - exakt zwei Minuten nach der üblichen Länge eines Abgastests.

Dobrindt ist offenbar sauer. Er schreibt daraufhin einen Brief an die italienischen Behörden, die sich um die deutlich höheren Werte an Stickstoffdioxid kümmern sollen - das aber demnach einfach nicht tun. Er hat jedoch schnell ein weiteres Problem: die Firma Knaus Tabbert. Die wendet sich an den damaligen CSU-Generalsekretär Scheuer, dessen Wahlkreis in der Nähe des Firmensitzes in Jandelsbrunn liegt, und berichtet, dass es nun sein könnte, dass ihre Wohnmobile wegen der Fiat-Motoren als Basis in Deutschland nicht mehr zugelassen werden. Auch dieser Brief liegt der Frontal21-Redaktion vor. Darin heißt es weiter, dass ein Einstellen der Produktion der Reisemobile schwere wirtschaftliche Folgen für die Firma hätte.

Scheuer leitet den Brief daraufhin an Dobrindt weiter. Der „kümmert“ sich darum und schreibt kurze Zeit später dem „lieben Andi“ zurück, dass er mit dem zuständigen Kraftfahrtbundesamt eine Ausnahmegenehmigung ausgehandelt hat. Schließlich könnten deutsche Firmen wie Knaus Tabbert nichts für die Fahrzeugtechnik. Die Folge bis heute: Es passiert nichts. Die Wohnmobile werden weiter produziert und verkauft - auch mit dreckigem Diesel-Motor von Fiat.

Die Pressestelle des Bundesverkehrsministeriums schreibt in einer Antwort gegenüber unserer Onlineredaktion, dass Fiat eine italienische Typengenehmigung besitze, die aufgrund von EU-Regeln für ganz Europa gelte, weshalb auch das Kraftfahrbundesamt den Reisemobilen die Genehmigung erteilen musste. Andreas Scheuer habe sich als Bundestagsabgeordneter lediglich nach dem Sachstand erkundigt, „aber zu keinem Zeitpunkt - wie unterstellt - Einfluss auf das Verfahren genommen“. Dies hätte angesichts der geltenden Regeln ohnehin keinen Sinn ergeben.

phk

