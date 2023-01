Direkt nach Amtsantritt: Pistorius telefoniert mit französischem Verteidigungsminister

Boris Pistorius © Political-Moments/IMAGO

Boris Pistorius (SPD), neuer Bundesverteidigungsminister, hat direkt nach seinem Amtsantritt mit seinem französischen Kollegen Sébastien Lecornu gesprochen.

Berlin in Deutschland - Themen seien die Lage in der Ukraine und die deutsch-französische Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik gewesen, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag mit. „Frankreich ist unser engster Verbündeter und ältester Freund in der Europäischen Union“, sagte demnach Pistorius. Paris und Berlin arbeiteten „seit Jahrzehnten auch in der Sicherheitspolitik eng zusammen“.

Deshalb sei es ihm „besonders wichtig, möglichst schnell mit meinem französischen Kollegen Lecornu ins Gespräch zu kommen“, erklärte Pistorius. Beide Minister werden sich am Sonntag beim deutsch-französischen Ministerrat in Paris persönlich treffen. Pistorius wird dann im französischen Verteidigungsministerium mit militärischen Ehren empfangen. mt/bk/cp

Pistorius betont gewachsene Bedeutung der Bundeswehr in Kriegszeit in Europa

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist nach seiner Ernennung und Vereidigung am Donnerstagvormittag im Verteidigungsministerium mit militärischen Ehren begrüßt worden. In einer ersten Äußerung im neuen Amt verwies Pistorius auf die große Bedeutung der Bundeswehr in einer Zeit, „in der Krieg ist in Europa“. Zwar sei Deutschland „nicht selbst Kriegspartei“, aber dennoch „von diesem Krieg betroffen“.



„Russland führt einen grausamen Vernichtungskrieg gegen einen souveränen Staat, gegen die Ukraine“, sagte Pistorius. Daher sei auch für Deutschland die Bedeutung von Sicherheit „eine andere als vor einem Jahr“. Für ihn sei dies „eine Aufgabe mit herausragend großer Verantwortung“.



Es gehe nun darum „die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen, es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit“, betonte Pistorius. „Und es geht bei alledem vor allem darum, die Ukraine zu unterstützen“, sagte er weiter, „auch mit Material aus der Bundeswehr“.



„Die Streitkräfte sind in den vergangenen Jahrzehnten oft vernachlässigt worden“, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf die Probleme und Ausrüstungsmängel der Bundeswehr. Zwar sei die aktuelle Bundesregierung dabei, dies zu ändern, auch seine Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD) habe hier „viele Dinge angeschoben“, aber „der größte Teil der Zeitenwende liegt noch vor uns“.



Pistorius sprach von „greifbarem Fortschritt“, den er jetzt hinbekommen müsse. „Ich empfinde Freude und Entschlossenheit für diese neue Aufgabe“, fügte er hinzu. Die Truppe „braucht unsere Unterstützung“, aber auch „ich brauche für meine Arbeit in den nächsten Jahren die Unterstützung aller, die in diesem Bereich tätig sind“, mahnte der neue Minister weiter. Diese Unterstützung werde er „auch einfordern“ und alle seine Kraft dafür einsetzen, damit die Bundeswehr „ihren Auftrag auch erfüllen kann“. bk/mt