Djir-Sarai: „Wir lehnen als FDP die Wehrpflicht ab“

Bijan Djir-Sarai © Chris Emil Janssen/IMAGO

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat unterstrichen, dass seine Partei eine erneute Wehrpflicht ablehnt.

Berlin in Deutschland - „Wir lehnen als FDP die Wehrpflicht ab“, sagte er am Montag nach einer Sitzung des Parteipräsidiums in Berlin. Gebraucht werde aber „eine Stärkung der Reserve der Bundeswehr“. Reservistinnen und Reservisten seien nicht nur ein Bindeglied zwischen Bundeswehr und Gesellschaft, „sie können auch enorm viele Fähigkeiten in die Bundeswehr reinbringen“.

Mit Blick auf die Bundeswehr als eine Armee von Spezialisten, die hochkomplexe Waffensysteme beherrschen und Fähigkeiten auf dem Gebiet von IT- und Cybersicherheit besitzen müssten,“ kann sehr viel Know-how auch über Reservistinnen und Reservisten reingebracht werden“.



Deutschland könne „noch einiges tun, um die Bundeswehr attraktiver zu gestalten“ und sie als Arbeitgeber interessanter zu machen, sagte der FDP-Generalsekretär weiter. Das hänge auch von der Akzeptanz der Bundeswehr in der Gesellschaft ab. Um diese zu steigern, könnten etwa Bundeswehrvertreter häufiger in Schulen auftreten, um für die Truppe als Arbeitgeber zu werben. Auch könnten, „um die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft zu tragen“, etwa auch Gelöbnisse an öffentlichen Stellen abgehalten werden. cha/bk