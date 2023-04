K-Frage in der Union: Dobrindt will keine Zeit versäumen – „Entscheidung muss 2024 fallen“

Merz, Söder - oder eine andere Person?

Bundestagswahl 2025: Wer kandidiert für die Union? Bisher sind zwei Namen im Spiel - doch noch ist nichts sicher.

Berlin - Der Chef der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, möchte vor der Bundestagswahl 2025 keine Zeit versäumen: „Für mich ist klar, dass die Entscheidung zur Kanzlerkandidatur im Jahr 2024 fallen muss“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir dürfen uns nicht so viel Zeit lassen wie beim letzten Mal.“ Die Bundestagswahl findet voraussichtlich im Spätsommer 2025 statt.

Es wird damit gerechnet, dass die Union vor der Kür einer Kanzlerkandidatin oder eines Kanzlerkandidaten zunächst das Ergebnis der Europawahl im Frühjahr 2024 abwartet. Bei der Wahl 2021 war Armin Laschet (CDU) der Kandidat der Union gewesen.

Kanzlerkandidatur der Union: CDU-Chef Friedrich Merz...

Bisher sind in der Kanzlerfrage vor allem zwei Namen gefallen: Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU). Erst am Freitag hatten sich zwei führende Unionspolitiker für eine Kandidatur des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz ausgesprochen. Im Spiegel forderten sowohl der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann, als auch der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei den CDU-Chef als Kandidaten. „Ich halte Friedrich Merz für den besten Kandidaten, um dieses Land wieder nach vorne zu bringen“, sagte Linnemann. „Für mich gibt es keine andere Option.“

Dobrindt allerdings wollte weder CDU-Parteichef Friedrich Merz noch den CSU-Vorsitzenden Markus Söder vorab empfehlen. Er sagte: „Die Frage der Kanzlerkandidatur wird dann entschieden, wenn sie ansteht.“

+ Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. © Britta Pedersen/dpa

... oder CSU-Chef Markus Söder? Wer könnte noch kandidieren?

Zu Söder, der sich im Herbst in Bayern einer Landtagswahl stellen muss, meinte Dobrindt jedoch: „Das Ziel ist, in Bayern zu regieren. Markus Söder ist ein erstklassiger Ministerpräsident und wird dieses Amt nach einer gewonnenen Wahl mit Freude ausführen.“ Söder selbst hatte bereits Ende Februar abgelehnt, sich noch einmal für die Kanzlerkandidatur aufstellen zu lassen. „Für mich ist das Kapitel Berlin in Form einer Kandidatur - so würde ich sagen - definitiv abgeschlossen“, sagte Söder damals. „Die Geschichte Bund“ sei „in jeder Beziehung erledigt. Für mich war es immer passender, in Bayern zu sein.“

Söder, Merz - oder ein anderer Kandidat wie Jens Spahn (CDU) oder Norbert Röttgen (CDU)? Egal welcher Kandidat am Ende ins Rennen geht: Für Dobrindt ist entscheidend, dass die Auseinandersetzung mit dem regierenden Ampel-Bündnis hart geführt werden müsse: „Es darf kein Kuschel-Wahlkampf sein.“ 2021 hatte sich Söder mit dem damaligen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet einen beispiellosen Machtkampf um die Unionskanzlerkandidatur geliefert - am Ende setzte sich Laschet durch. Bei der Bundestagswahl im September 2021 stürzte die Union dann mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis in die Opposition. (dpa/kat)