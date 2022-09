Dobrindts Forderung an Scholz: Wirtschaftsminister Habeck den Stecker ziehen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt spricht Robert Habeck (Grüne) die Eignung als Bundeswirtschaftsminister ab. © IMAGO / Political-Moments

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt krisiert die AKW-Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scharf.

Berlin - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wegen dessen Entscheidung gegen einen Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke scharf kritisiert. «Sie ignorieren die Ergebnisse dieses Stresstests, sie riskieren Blackouts, sie setzen Bürger und Betriebe in diesem Land einem echten, massiven Stresstest aus», sagte Dobrindt am Mittwoch in der Generaldebatte über den nächsten Bundeshaushalt im Bundestag.

Die Netzsicherheit sei gefährdet, regionale Blackouts seien denkbar - wer vor diesem Hintergrund zu der Entscheidung komme, die drei Kernkraftwerke nicht weiter betreiben zu lassen, «der handelt nicht entlang der Fakten, sondern der handelt schlicht verantwortungslos», rief Dobrindt Habeck zu. Der CSU-Politiker ergänzte mit Blick auf die niedersächsische Landtagswahl am 9. Oktober: «Und das alles, damit Ihre Grünen Wahlkampfkollegen in Niedersachsen ihr schönes Plakat «Bye Bye Atomkraft» nicht abhängen müssen.» An Kanzler Olaf Scholz (SPD) gewandt sagte Dobrindt: «Wenn dem grünen Energieminister in Deutschland die grüne Parteitagsbasis wichtiger ist als die Versorgungssicherheit unseres Landes, dann sollten Sie als Bundeskanzler diesem Wirtschaftsminister den Stecker ziehen.»

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke noch bis Mitte April als Notfallreserve einsatzbereit halten. Im Zuge des Atomausstiegs hätten zum Ende dieses Jahres eigentlich alle deutschen Atomkraftwerke endgültig abgeschaltet werden sollen. FDP und Union drängen dagegen auf einen Weiterbetrieb aller drei Kraftwerke wegen der Energiekrise. (dpa)