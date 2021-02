Ex-Sicherheitsberater John Bolton: „Ich verrate Ihnen etwas, Donald Trump wird 2024...“

Ist eine große Sorge der US-Demokraten unbegründet? Donald Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton glaubt nicht, dass der Ex-Präsident 2024 noch einmal antritt.

In Washington läuft das Impeachment gegen Donald Trump. Ein Schuldspruch scheint unwahrscheinlich.

Dennoch glaubt Republikaner John Bolton nicht an eine Kandidatur 2024 seines ehemaligen Chefs.

Trump hat seiner Meinung nach zu viel Angst vor einer erneuten Wahlniederlage.

Washington D.C. - Über ein Jahr lang arbeitete John Bolton eng mit Donald Trump zusammen. Als Nationaler Sicherheitsberater stand er dem ehemaligen Präsidenten in außenpolitischen Fragen zur Seite. Dann legte er sich gehörig mit seinem Chef an, schied aus der Regierung aus und schrieb ein wenig schmeichelhaftes Enthüllungsbuch. Jetzt gibt Bolton seine Einschätzung zum zweiten Impeachment und der Zukunft Donald Trumps ab.

John Bolton über zweites Impeachment gegen Trump: „Rein parteitaktische Angelegenheit“

Der erzkonservative Bolton gilt seit seinem Rücktritt im September 2019 als scharfer Kritiker des ehemaligen US-Präsidenten. Das erste Impeachment hätte er nicht nur für gerechtfertigt gehalten, in seinem Buch legte er auch dar, dass es aus seiner Sicht noch viel weiter hätte gehen müssen. Trump habe die Justiz beinahe gewohnheitsmäßig behindert. Seine Meinung zu Trump hat sich nicht geändert. Die Notwendigkeit des neuen Amtsenthebungsverfahren, das am Dienstag in Washington begonnen hat, sieht er aber nicht.

+ Kurz vor seinem Rücktritt aus der Regierung war die Spannung zwischen Bolton und Trump deutlich zu spüren. Damals beschäftigte die Ukraine-Affäre die USA. © Chris Kleponis/imago-images

„Dieses Verfahren ist zum Scheitern verurteilt und eine rein parteitaktische Angelegenheit“, sagt er im Interview mit dem Nachrichtenportal watson.ch. Er sehe wenig Sinn darin, den Präsidenten, der sowieso schon aus dem Amt geschieden ist, noch einmal anzuklagen. Die Demokraten hingegen wollen Trump gerne wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ verurteilt sehen. Hintergrund sind die Ausschreitungen am Kapitol vom 6. Januar.

John Bolton über Donald Trump - Antritt zur Präsidentschaftswahl 2024 unwahrscheinlich

Ein zusätzlicher Bonus wäre aus demokratischer Sicht, dass man für Trump im Zuge eines Schuldspruchs auch eine Sperre für Ämter auf Bundesebene verhängen könnte. Diese würde es ihm verbieten, bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut anzutreten. Momentan gilt die Verurteilung und damit auch die Sperre aber als höchst unwahrscheinlich. John Bolton ist davon überzeugt, dass letztere ohnehin überflüssig wäre.

„Ich verrate Ihnen etwas: Donald Trump wird 2024 nicht mehr antreten“, erklärt er gegenüber watson.ch. Dessen ist er sich sicher. Zu viel Angst habe der 74-Jährige vor einer erneuten Niederlage bei der Wahl.

Er wird sich so eine Schmach wie bei der vergangenen Wahl nicht noch einmal antun, davor hat er viel zu viel Angst.

Die Causa Donald Trump: Nicht nur für die Demokraten wird er zum Problem

Sollte Trump entgegen Boltons Einschätzung doch antreten, könnte das für gehörigen Wirbel sorgen. Nicht nur bei der politischen Gegenseite. Auch innerhalb der republikanischen Partei ist der Immobilienunternehmer zunehmend umstritten. Einige Parteikollegen teilen seine Überzeugungen nicht. Nach außen tragen dies aber nur wenige. Das liegt daran, dass Trump in Teilen der Bevölkerung noch immer große Unterstützung genießt. Diese Wähler will man bisher nicht verschrecken.

Doch früher oder später droht in jedem Fall eine Spaltung zwischen moderaten Republikanern und Trumps Anhängern. Trump soll US-Medien zufolge sogar überlegt haben eine eigene Partei zu gründen. Seine Fans würde er dann den Republikanern abziehen. Sowohl sein Verbleib als auch sein Weggang sind für die „Grand Old Party“ mit Problemen verbunden, für die es noch keine Lösung gibt. (mam)

Rubriklistenbild: © Saul Loeb/AFP