Rückschlag für Trump: Ex-US-Präsident darf keine Beweise veröffentlichen

Von: Stephanie Munk

Donald Trump darf in der Dokumentenaffäre nur noch unter Aufsicht Beweise gegen sich einsehen. Die Strategie des Ex-Präsidenten der USA bröckelt damit.

Miami - Ex-US-Präsident Donald Trump plädiert im Prozess zur Dokumentenaffäre auf nicht schuldig. In den sozialen Medien wettert er regelmäßig, es sei eine Hetzjagd gegen ihn in Gange, um ihn politisch kaltzustellen. Immer wieder präsentiert er dabei auf seiner eigenen Plattform „Truth Social“ der Öffentlichkeit Beweismittel gegen sich.

Diese Verteidigungsstrategie wird für Trump nun allerdings erschwert: Ihm wird künftig verboten, Beweise gegen ihn an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Der US-Richter Bruce Reinhart hat am Montag (19. Juni) einem entsprechenden Antrag des Justizministeriums der USA stattgegeben. Darüber berichtet unter anderem die US-Zeitung Guardian.

Ex-Präsident Donald Trump darf keine Beweismittel gegen sich mehr preisgeben, hat jetzt ein Gericht der USA entschieden. © John Angelillo/Imago

Trumpf darf Beweismittel nicht mehr kopieren oder aufbewahren

Trump darf Beweise gegen sich nur noch unter Aufsicht seiner Anwälte einsehen, aber keine Kopien mehr davon machen oder diese aufbewahren, heißt es in der Anordnung des Richters. Wörtlich steht im Beschluss: „Beweismaterialien und alle daraus abgeleiteten Informationen dürfen ohne vorherige Ankündigung und Zustimmung der Vereinigten Staaten oder Genehmigung des Gerichts nicht der Öffentlichkeit oder den Nachrichtenmedien zugänglich gemacht oder auf Nachrichten- oder Social-Media-Plattformen verbreitet werden.“ Auch seinen Anwälten sei es verboten, Beweise zu verbreiten.

Trump, der 2024 erneut als US-Präsident kandidieren will, wird das illegale Aufbewahren von Geheimakten in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida zur Last gelegt. Vorgeworfen werden ihm auch Justizbehinderung, das Verstecken von Dokumenten sowie mutmaßliche Falschaussagen.

Prozess gegen Trump: Einstige Weggefährten wenden sich ab

Unterdessen scheint Trumps Rückhalt innerhalb seiner Partei, den Republikanern, zu sinken: Mehrere republikanische Spitzenpolitiker haben den früheren US-Präsidenten wegen seines Umgangs mit Geheiminformationen kritisiert.

Trumps früherer US-Vizepräsident Mike Pence sagte in der NBC-Talkshow „Meet the Press“: „Ich kann nicht verteidigen, was ihm vorgeworfen wird.“ Er wolle allerdings kein Urteil abgeben, bevor Trump nicht die Gelegenheit gehabt habe, seinen Fall vor Gericht vorzutragen. Pence, der sich ebenfalls als Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewirbt, hatte Trump bereits zuvor scharf angegriffen

Ex-Verteidigungsminister Mark Esper und nannte die Enthüllungen im US-Sender CNN „verstörend“. „Keiner steht über dem Gesetz“, sagte er in der Sendung „State of the Union“. Wenn die Anschuldigung wahr sei, dass die Unterlagen Informationen über die Sicherheit des Landes enthielten, könne dies „der Nation ziemlich schaden.“

Republikaner empfiehlt Trump Rückzug von Kandidatur

Asa Hutchinson, der frühere Gouverneur des US-Bundesstaats Arkansas, nannte die Anschuldigungen im TV-Sender ABC „ernst und disqualifizierend“. Seiner Ansicht nach sollte Trump sogar aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner „aussteigen“, sagte er in der Talkshow „This Week“.

Der ehemalige Gouverneur des Bundesstaats New Jersey, Chris Christie, der Anfang Juni ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner eingestiegen war, kritisierte Trump im Sender CNN dafür, „ständig zu jammern und zu klagen und zu nörgeln, wie unfair alles ist“. Christie warf Trump außerdem vor, ehemalige Untergebene auszuschelten, wenn diese ihn verärgerten oder enttäuschten. „Er ist ein bockiges Kind, wenn jemand nicht seiner Meinung ist“, sagte Christie.

Nikki Haley wirft Trump Leichtsinnigkeit vor

Nikki Haley, Ex-US-Botschafterin bei der UNO und ebenfalls Anwärterin auf die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, übte bereits zuvor scharfe Kritik an ihrem Ex-Chef. „Wenn diese Anklage wahr ist, war Präsident Trump unglaublich leichtsinnig mit unserer nationalen Sicherheit“, sagte sie dem Sender Fox News.

Trump kämpft derzeit gegen mehrere laufende Klagen gegen sich. In New York ist er wegen mutmaßliche Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels angeklagt. Zudem wird ihm die Vergewaltigung der Fernsehmoderatorin Jean Carroll vorgeworfen. (smu/AFP)