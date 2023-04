Showdown auf der Anklagebank: Donald Trump heute vor Gericht – droht New York „Tod und Zerstörung“?

Von: Kathrin Reikowski

Donald Trump befindet sich auf dem Weg zur Anhörung. Seine Anwältin spricht über ihre Strategie gegen die Anklage - Journalistenverband ruft zur Vorsicht auf.

New York (USA) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump befindet sich auf dem Weg zur Anhörung: Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstag die Anklage gegen den Republikaner verkündet. Deren Verlesung in Manhattan, zu der Trump erscheinen muss, ist für diesen Dienstag (4. April) angesetzt. Donald Trump hatte das mögliche Verfahren bereits als „Hexenjagd“ bezeichnet - die USA seien einst ein großes Land gewesen, durch seine Anklage „zur Bananenrepublik geworden“.

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, winkt, als er im Trump Tower in New York ankommt. © picture alliance/dpa/FR171481 AP | Bryan Woolston

Der Hintergrund des Falls: Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten 2016 ließ Trump Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen. Diese hatte behauptet, sie habe Sex mit ihm gehabt. Trump bestreitet eine Affäre - nicht aber, dass Geld geflossen ist. Die Zahlung könnte im Konflikt mit Regeln zur Wahlkampffinanzierung stehen.

Anklage gegen Donald Trump: Das ist für Dienstag im Schweigegeld-Prozess geplant

Nach der Erhebung der Anklage durch eine sogenannte Grand Jury am vergangenen Donnerstag muss Trump am Dienstag zunächst bei der Staatsanwaltschaft von Manhattan erscheinen und wird dann erkennungsdienstlich behandelt. Das umfasst üblicherweise Fingerabdrücke und womöglich Polizeifotos, in Handschellen dürfte der am Montag nach New York geflogene Ex-Präsident aber nicht gelegt werden.

Am Nachmittag (14.15 Uhr Ortszeit; 20.15 Uhr MESZ) soll Trump dann vor Gericht die Anklage verlesen werden. Der 76-jährige Republikaner wird dann gefragt, ob er auf schuldig oder nicht schuldig plädiert. Trumps Anwalt Joe Tacopina hat bereits klargestellt, dass es kein Schuldbekenntnis geben wird.

Trump-Anklage in New York: Anwältin stellt im Vorfeld ihre Strategie dar

Trump will noch am Dienstag zu seiner Privatresidenz Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida zurückfliegen. Dort will er am Abend (20.15 Uhr Ortszeit; Mittwoch 02.15 Uhr MESZ) eine Erklärung abgeben. Während der Verlesung der Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump werden keine Videokameras zur Liveübertragung aus dem Gericht zugelassen sein. Trumps Anwälte hatten sich gegen eine Übertragung gesperrt.

„Wenn es keine Überraschungen gibt, denke ich, dass es glatt sein sollte“, sagte Trumps Anwältin Alina Habba im Vorfeld gegenüber CNN. Die Strategie sei bereits klar: „Wir versuchen, uns mit allen zu koordinieren und zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass es keine Probleme gibt.“

Donald Trumps Anklage: Gewaltbereite Proteste in New York erwartet

Beobachter rechneten mit tausenden gewaltbereiten Trump-Anhängern, die ihrem Unmut über die Anklage in Tumulten Luft verschaffen könnten. Für die Anklageverlesung am Dienstag haben die Sicherheitsbehörden zahlreiche Vorkehrungen getroffen. New Yorks Bürgermeister Eric Adams kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen mögliche gewalttätige Proteste an. „Wie immer werden wir keine Gewalt oder Vandalismus irgendeiner Art zulassen“, sagte Adams im Rathaus der US-Millionenstadt. „Wenn jemand sich an einer Gewalttat beteiligt, wird er festgenommen, egal, wer es ist.“

Adams sagte zugleich, es könnten „Aufwiegler“ nach New York reisen. „Unsere Botschaft ist klar und einfach: Kontrollieren Sie sich.“ Trump hatte seine Anhänger Mitte März angesichts einer angeblich bevorstehenden Festnahme zu Protesten aufgerufen. Später erklärte der Rechtspopulist, eine Anklage gegen ihn könne zu „Tod und Zerstörung“ führen - für Kritiker ein unverhohlener Aufruf zur Gewalt, der Erinnerungen an die Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 weckte.

Auch der deutsche Journalistenverband reagiert und mahnt seine Korrespondentinnen und Korrespondenten zur Vorsicht: „Die Gewalt und die Brutalität der Trump-Anhänger beim Sturm auf das Capitol in Washington vor mehr als zwei Jahren machten auch vor Journalistinnen und Journalisten nicht Halt“, warnte der DJV-Vorsitzende Frank Überall. (AFP/dpa/kat)