Neue Gerüchte über Trumps Gesundheitszustand - angebliches Zitat drückt große Verzweiflung aus

Trump soll also in 3 Jahren alles verbessern( 1Jahr war Corona Jahr, wo alle ein Defizit hatten was die Wirtschaft, Arbeitslosenquote etc angeht), was x Präsidenten vor ihm nicht auf die Reihe gebracht haben, auch nicht Obama. Also die Abgründe der letzten 30 Jahre richten. Warum Trump wirtschaftlich hart gegen China vorgeht, da kann man sich mal kundig machen, warum das so ist. China bringt mit seiner Billigproduktion ( die übrigens auch nur durch massive Ausbeutung der Menschen innerhalb Chinas möglich ist) alle anderen in eine schwierige Lage ( Mindestlohn etc). Auch die Einfuhr und der Vertrieb von Waren ist wesentlich kostengünstiger für chinesische Anbieter, als die eigene Produktion im Land. Das ist nicht gerecht, gegenüber Firmen die im Inland ihre Waren vertreiben. Hier träumen viele von der 4 Tage Woche, in China arbeiten viele 7 Tage die Woche, bei 1 Woche Urlaub im Jahr und das oft mehr als 10 Stunden am Tag. Wer das unterstützen möchte, kann das gerne tun, aber braucht dann nicht jammern, wenn sein Unternehmen so knapp kalkuliert, das er den Job für 2 macht.