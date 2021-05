„Dann wird er Ivanka die Schuld geben“: Trump offenbar zu allem bereit, um dem Knast zu entgehen

Ex-Anwalt im Interview

von Kathrin Reikowski

Bei den Ermittlungen gegen Ex-US-Präsident Donald Trump geht es nicht nur um Geld-, sondern auch um Haftstrafen. Das könnte Trump zu ungewöhnlichen Schritten verleiten, meint ein Vertrauter.

New York (USA) - Donald Trump könnte seinen Kindern die Schuld in die Schuhe schieben, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Das meint zumindest Michael Cohen, der ehemalige Anwalt und enge Vertraute von Donald Trump in einem Interview mit MSNBC, einem US-amerikanischen Nachrichtensender.

Gegen Donald Trump laufen unter anderem Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft in New York und der Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan. In beiden Fällen drohen Trump nicht nur Geldstrafen, sondern auch Haftstrafen, weil die Ermittlungen strafrechtlicher Natur sind. „Trump fürchtet sich erstens davor, sein Imperium und sein Geld zu verlieren, und zweitens vor dem Gefängnis. Um das zu vermeiden, wird er Ivanka, Eric, Don Junior oder auch mir die Schuld in die Schuhe schieben“, meint Cohen im Interview.

Donald Trumps Finanzverwalter Allen Weisselberg im Visier der Ermittlungen

Unter Druck steht aktuell auch Allen Weisselberg, der Finanzverwalter aus dem Trump-Imperium. Im Interview beschreibt Cohen, dass Weisselberg derjenige war, der Zugang zu allen Finanzvorgängen rund um Donald Trumps engsten Kreis hatte. „Wenn die Steuerunterlagen von Donald, von Ivanka oder Eric auf dem Tisch lagen, dann wurden die Türen geschlossen. Nur Weisselberg und der Buchhalter hatten Zugang.“

Wie in den USA üblich, versuchen die Ermittler nun, Mitwisser und möglicherweise Mitschuldige unter Druck zu setzen. Droht ihnen selbst eine Haftstrafe, packen sie aus - so die Strategie. Wird also Weisselberg die Anschuldigungen gegen Donald Trump bestätigen? Oder wird er wegen möglicher Beweise gegen sich selbst riskieren, selbst ins Gefängnis zu gehen? Was passiert, wenn seine Söhne Barry und Jack - beide arbeiten für das Trump-Imperium - ins Visier der Ermittler geraten? Darüber spekuliert Cohen im Interview ebenfalls.

Ermittlungen gegen Donald Trump: „Er wird weiterhin sagen, dass er es nicht war“

Cohen glaubt sagen zu können, dass sich Weisselberg für eine Aussage gegen Trump entscheiden wird. „Wenn sie ihm mit der vollen Macht des Staates kommen, dann hat er nicht die finanziellen Mittel, um diesen Kampf aufzunehmen“, prophezeit er.

Die Vorwürfe gegen Trump lauten Steuerhinterziehung und die falsche Bewertung von Immobilien, um sich Kredite zu erschleichen. Wie focus.de berichtet, gehört zu den umstrittenen Finanzpraktiken auch, dass Trump die Privatschulen für Weisselbergs Kinder bezahlte, um die Lohnkosten seines Unternehmens zu manipulieren.

Trump werde in jedem Fall seine Strategie weiterfahren und sagen: „Ich war es nicht.“ Es sei besonders schwer, ihm etwas nachzuweisen, weil er kaum schriftliche Anweisungen gegeben habe. „Er hat keine Mails geschrieben, keine SMS, er hat eigentlich nie geschrieben, außer über Twitter“, meint Cohen. So könne Trump die Schuld im Zweifelsfall auf andere schieben und selbst auf Nichtwissen plädieren - außer eben, andere sagen gegen ihn aus. (kat)