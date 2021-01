„Most Wanted“-Liste: FBI fandet mit Fotos nach Trump-Randalierern - der vollzieht überraschend Wende

Nach den Randalen im US-Kapitol fahndet das FBI nach den Trump-Anhängern. Sogar der Präsident droht mit Konsequenzen. Ein Kopfgeld wurde ausgesetzt.

Washington D.C - Die Randalierer aus dem US-Kapitol sorgten weltweit für Entsetzten, als sie in das Epizentrum der amerikanischen Demokratie eindrangen und Chaos verbreiteten. Doch jetzt drohen den glühenden Trump-Anhänger schwere Konsequenzen.

Sturm auf US-Kapitol: Trump droht Randalieren mit Kosequenzen

Der ermittelnde Staatsanwalt Jeffrey Rosen hatte den Randalierern schon am Donnerstag die volle Härte des Gesetzes in Aussicht gestellt. Und sogar Donald Trump, der indirekt Schuld an den Ausschreitungen ist, drohte mittlerweile in einer Rede mit Konsequenzen: „Die USA ist, und muss immer ein Staat des Rechts und der Ordnung sein. Alle, die sich an der Gewalt und Zerstörung beteiligen, repräsentieren nicht unser Land. Und alle, die die Gesetzte gebrochen haben, werden dafür bezahlen.“

+ FBI fahndet nach Trump-Chaoten. © Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Sturm auf US-Kapitol: FBI fahndet nach Trump-Chaoten - und setzt hohes Kopfgeld aus

Das FBI hat bereits eine eigene Webseite für Hinweise auf Teilnehmer des Sturms auf das Kapitol in Washington eingerichtet. Die US-Bundespolizei bietet dort seit der Nacht zum Donnerstag die Möglichkeit, Videos und Fotos von Straftaten hochzuladen. Die Ermittler können auch auf eine Fülle von belastendem Material aus erster Hand zurückgreifen: Anhänger des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump hatten in sozialen Medien zahlreiche Impressionen und Bewegtbilder auch selbst veröffentlicht.

Um die Angreifer zu Anklage zu bringen fahndet das FBI nun sogar öffentlich nach den Chaoten. Auf seiner Website schreibt die Bundesbehörde: „Das FBI benötigt Informationen, die bei der Identifizierung von Personen helfen, die in Washington D.C aktiv Gewalt ausgeübt haben.“ Die Bundespolizei hat nun auch eine „Most-Wanted“-Fahndungsliste mit den Gesichtern der Trump-Anhänger veröffentlicht. Sie bieten bis zu 50.000 Dollar (mehr als 40.000 Euro) Kopfgeld. Insgesamt suchen sie bislang nach mindestens 41 Demonstranten. Dazu gehört auch der Mann, der eine Rohrbombe in der Nähe des Kapitols abgelegt haben soll.

+ Fahndungsliste des FBI. Bundesbehörde sucht nach Trump-Chaoten. © FBI

Sturm auf US-Kapitol: 55 Strafanzeigen - Ermittlungen erst am Anfang

Auch Staatsanwalt Mike Sherwin bestätigte am Freitag in einer Telefonschalte mit Journalisten, das Ermittler Videomaterial sichteten würden. Hunderte Mitarbeiter durchsuchten soziale Medien, um potenzielle Straftäter zu identifizieren. Bislang gebe es im Zusammenhang mit den Vorfällen am Kapitol insgesamt 55 Strafanzeigen. Sherwin betonte aber auch, dass man erst am Anfang stehe bei der Strafverfolgung. (md)

