Preisliste publik: Ein Foto mit Donald Trump für 50.000 Dollar – Ex-US-Präsident schröpft seine Fans

Von: Anna-Katharina Ahnefeld

Es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich: Ein Lunch mit Donald Trump kostet derzeit 50.000 Dollar pro Person. (Archivbild) © Nicholas Kamm/afp

Ein Foto mit dem Ex-US-Präsidenten? Kein Problem – wenn man 50.000 US-Dollar übrig hat. Trump wirbt für die Midterms, aber mehr noch für sich selbst.

Palm Beach – Wer eine fotografische Erinnerung an eine Begegnung mit Donald Trump haben möchte, muss tief in die Tasche greifen. Eine Gelegenheit dafür steht jedoch schon direkt vor der Tür. Am 23. Februar veranstaltet der Republikaner das „Take Back Congress Candidate Forum“ in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida, wie unter anderem der britische Guardian berichtet. Die umfangreiche Preisliste ist schon publik.

Eigentlich soll es bei der Veranstaltung um die anstehenden Midterms 2022 gehen – die Chancen, die Mehrheit im US-Kongress zurückzugewinnen, stehen für die Republikanische Partei* gut. Doch um die Unterstützung republikanischer Kandidaten geht es in Mar-a-Lago nur vordergründig. Denn Dreh- und Angelpunkt ist nach wie vor Donald Trump*.

Einblicke erhält man auf dem Twitter-Profil der New-York-Times-Journalistin Maggie Haberman, die die Preisliste der Trump-Veranstaltung twitterte. Ein Schnäppchen wird die Veranstaltung nicht – eher das Gegenteil. Das teuerste Angebot kostet 250.000 US-Dollar pro Paar beziehungsweise 125.000 US-Dollar pro Person. Dafür erhält man ein Foto mit „President Trump“, ein gemeinsames Abendessen, VIP-Plätze beim „Take Back Congress Candidate Forum“ sowie die Option, natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden, in seinem Zuhause Mar-a-Lago zu nächtigen.

Wer weniger Geld in der Tasche hat – aber immer noch genug – kann sich für 50.000 US-Dollar pro Person immerhin noch ein Foto mit Trump leisten, das gemeinsame Abendessen entfällt. Unter 50.000 US-Dollar ist dann Schluss. Denn für 25.000 US-Dollar gibt es nur noch ein Foto mit republikanischen Kandidaten für den US-Kongress.

Donald Trump: Ex-US-Präsident wirbt für Midterms – doch Geld fließt in seine eigene Tasche

Spannend auch, wohin das Geld fließen soll. Dem Guardian zufolge nämlich direkt in einen Super-Pac von Donald Trump, eine politische Plattform für das Sammeln von Spenden. Im Gegensatz zu den „Political Action Committee“ (Pac) dürfen diese sogenannten Super-Pacs Spenden ohne einen Grenzwert einsammeln und ausgeben. Im US-Wahlkampf nehmen sie daher eine zentrale Rolle ein. Das bedeutet in diesem Fall: Auch wenn die Veranstaltung offiziell für die Unterstützung der republikanischen Kandidaten der Midterms geplant ist, fließt das Geld, richtig, direkt in Donald Trumps Taschen.

New York Times-Autorin Haberman drückt es in ihrem Tweet folgendermaßen aus: Donald Trump „gibt bisher fast kein Geld für andere Republikaner aus. Aber er versucht, mit Kongress-Republikanern Geld für seine Gruppe zu sammeln.“ Der Ex-US-Präsident hat seine Partei weiterhin fest im Griff. (aka)

