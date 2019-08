Will Donald Trump Grönland kaufen?

Grönland ist die größte Insel der Welt und strategisch günstig gelegen. Offenbar hat das auch Donald Trump erkannt. Nach Berichten denkt er darüber nach, Grönland zu kaufen. Es wäre nicht der erste Versuch der USA.

Es ist die größte Insel der Welt und hat eine sehr geringe Bevölkerungsdichte: Grönland. Nun hat die Insel, die ein autonomer Bestandteil Dänemarks ist, die Aufmerksamkeit Donald Trumps geweckt. Der US-Präsident denkt laut einem Bericht des „Wall Street Journals“ darüber nach, die Insel zu kaufen.

Trump habe über den möglichen Kauf Grönlands gesprochen, habe es aber nicht ernst gemeint, berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen anonymen Trump-Vertrauten. Ein ebenfalls anonymer Angestellter berichtete demnach, dass Trump das Thema eines Grönland-Kaufs in Gesprächen so oft angesprochen habe, dass sie sich darüber gewundert hätten - doch auch sie hätten das Thema nicht ernst genommen. Andere Berater hätten jedoch eine ernsthafte Absicht hinter Trumps Worten erkannt, so das „Wall Street Journal“.

Will US-Präsident Donald Trump Grönland kaufen?

Ob Trump einen Kauf Grönlands ernsthaft in Erwägung zieht oder nicht, ist derzeit nicht klar. Zuzutrauen wäre es Trump - vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es nicht der erste Versuch der USA wäre, Grönland zu erwerben: 1946 hatte der damalige US-Präsident Harrry Truman versucht, Grönland für 100 Millionen Dollar von den Dänen zu erstehen. Die USA blitzten damals jedoch ab. Schon Jahre vorher - 1917 - erwarben die USA die Inseln, die heute amerikanische Jungferninseln heißen, von den Dänen.

Im Nordwesten Grönlands haben die USA mit der Thule Air Base eine große Militärbasis, die seit 1951 besteht und im Kalten Krieg als Flugplatz strategisch wichtig war. Grönland insgesamt hat große strategische Bedeutung: Die Insel hat einen Zugang zur Arktis, außerdem geht es um Rohstoffe wie Öl und um neue Schifffahrtsrouten, die durch das Schmelzen des Eises durch den Klimawandel entstehen.

Donald Trump interessiert sich für Grönland - offizielle Stellungnahme gibt es nicht

Eine Stellungnahme des Weißen Hauses oder Dänemarks steht noch aus, auch über die Höhe eines möglichen Angebots ist nichts bekannt. Donald Trump dürfte jedoch bald Gelegenheit haben, das Thema anzusprechen: Anfang September reist der US-Präsident zu einem Staatsbesuch nach Kopenhagen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die USA eine strategisch wichtige Region kaufen: 1867 bezahlten die USA 7,2 Millionen US-Dollar an das klamme russische Reich und erhielten dafür eine Fläche von etwa 1,6 Millionen Quadratkilometern: Alaska. Im Jahr 1959 wurde Alaska dann der 49. Bundesstaat der USA.

Lesen Sie auch auf fr.de*:

Donald Trump - die Fettnäpfchen-Chronik

US-Präsident Donald Trump polarisiert und benimmt sich gelegentlich daneben. Die Fettnäpfchen-Chronik - von missglückten Handshakes bis zu Sprachproblemen.

Trumps Tiefpunkt der Selbstinszenierung

Für ein Foto lässt der US-Präsident ein Baby zurück ins Krankenhaus holen. Das markiert einen neuen Tiefpunkt. Doch auch der wird dem Präsidenten nicht schaden.

Mit rechtsextremen Influencern gegen Social Media

US-Präsident Trump lädt seine Anhänger ins Weiße Haus ein, wirft dem halben Internet Zensur vor und nennt das ganze einen „Social Media-Summit“.

Umfrage: Die Hälfte hält Trump für einen Rassisten

Donald Trump ist kein Rassist. Sagt er zumindest selbst. Die Hälfte aller registrierten Wählerinnen und Wähler in den USA denkt allerdings anders.

Republikanischer Gegenkandidat warnt vor Trumps „rassistischen Tiraden“

Der republikanische Gegenkandidat Bill Weld sagt, das Manifest des Schützen von El Paso „stammt direkt aus Trumps Strategiebuch".

*fr.de ist Teil der bundesweiten Ippen-Digital-Zentralredaktion.