Kommission wie nach 9/11: Trump vor nächster Krise - sogar enger Vertrauter zieht mit

Nach Donald Trumps Freispruch im Impeachment-Verfahren kündigt nun die mächtige Demokratin Nancy Pelosi eine Kommission an, die auch Trumps Rolle bei der Kapitol-Erstürmung untersuchen soll.

Washington D.C. - Donald Trumps Freispruch im zweiten Impeachment-Verfahren liegt nur wenige Tage zurück, da braut sich neues juristisches Ungemach für den ehemaligen Präsidenten zusammen. Wie die New York Times berichtet, kündigt die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in einem Schreiben an ihre demokratischen Parteikollegen eine Untersuchungskommission an.

Trump-Impeachment: Pelosi kündigt Untersuchungskommission an

Der unabhängige Ausschuss werde die gewaltsame Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 untersuchen und „die Störung des friedlichen Machtwechsels“ unter die Lupe nehmen. Pelosi bezeichnete die Gewaltexplosion rund um das Kapitol als „inländischen Terroranschlag“. Die Kommission werde darüber hinaus über das Handeln der Kapitol-Polizei und der Strafverfolgungsbehörden Bericht erstatten.

Als Vorbild für das unabhängige Gremium soll laut Pelosi die Kommission dienen, die Präsident George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ins Leben rief. Diese untersuchte damals, wie es zu den Anschlägen kam und schlug Lösungen vor, um terroristische Attacken in Zukunft zu verhindern.

Für die Demokraten steht fest, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump mit einer aufwieglerischen Rede seine militanten Anhänger:innen zum gewaltsamen Sturm auf das Kapitol in Washington ermunterte. Bei der Gewaltexplosion kamen fünf Menschen ums Leben. Aufgrund der Geschehnisse am 6. Januar kündigte Nancy Pelosi in ihrem Schreiben an, sich für eine Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen rund um das Kapitol einzusetzen. Die Demokratin zog aus der gescheiterten Amtsenthebung Trumps ihre Schlüsse: „Durch das Impeachment-Verfahren ist klar geworden, dass wir herausfinden müssen, wie das [der Sturm auf das Kapitol] passieren konnte“, so Pelosi.

Sturm auf das Kapitol: Auch Trumps Parteifreunde sprechen sich für Untersuchung aus

Die unabhängige Untersuchungskommission findet eine breite Zustimmung, auch über die Parteigrenzen hinweg. Das unabhängige Gremium sei notwendig, „um herauszufinden, was passiert ist und um sicherzustellen, dass es nie wieder passiert“, sagte der republikanische Senator Lindsey Graham, einer von Trumps engsten Verbündeten, dem Sender Fox News am Sonntag. Die Demokraten machen Trump weiterhin für die gewaltsame Erstürmung des Kapitols verantwortlich.

Das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump scheiterte an den Gegenstimmen der republikanischen Abgeordneten. Der mächtige Republikaner Mitch McConnell erhob im Zuge des Amtsenthebungsverfahrens schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Präsidenten: Trump sei für die Kapitol-Erstürmung „praktisch und moralisch verantwortlich. Das steht außer Zweifel.“ Letztendlich stimmte er wie die Mehrheit seiner republikanischen Kollegen gegen die Amtsenthebung des ehemaligen Präsidenten, das Impeachment-Verfahren endete mit einem Freispruch Trumps. Ob dem ehemaligen Präsidenten die nächste juristische Auseinandersetzung bevorsteht, wird wohl das Ergebnis der Untersuchungskommission zeigen. (jjf/AFP)