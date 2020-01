Erdogan nimmt Trumps Israel-Plan völlig auseinander: „Verrat an der gesamten Menschheit“

US-Präsident Donald Trump hat in Washington seinen Nahost-Plan vorgestellt. Erdogan hat die Unterstützer dieses Plans nun scharf kritisiert.

Update um 16.52 Uhr:

Zahlreiche Menschen haben in Jordanien gegen den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump protestiert. Am Freitag versammelten sich in der Hauptstadt Amman Dutzende Demonstranten in der Nähe der amerikanischen Botschaft. Und auch in anderen Städten des Nachbarlandes Israels kam es lokalen Medienberichte zufolge zu Protesten.

In einem Telefonat mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas unterstrich Jordaniens König Abdullah seine Unterstützung für die Palästinenser im Kampf um einen eigenen Staat, hieß es in einer Mitteilung des Palasts.

Update vom 31. Januar, 13.23 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat verschiedene arabische Staaten für ihre Unterstützung des Nahostplans von US-Präsident Donald Trump verurteilt. "Einige arabische Länder, die einen solchen Plan unterstützen, begehen Verrat an Jerusalem sowie an ihrem eigenen Volk und - noch wichtiger - an der gesamten Menschheit", sagte Erdogan am Freitag vor Vertretern seiner konservativen AKP in Ankara.

Erdogan hatte bereits kurz nach der Vorstellung von Trumps Plan erklärt, dieser sei "absolut inakzeptabel". "Die Türkei akzeptiert diesen Plan nicht, der Palästina vernichtet und Jerusalem besetzt", sagte Erdogan am Freitag. "Jerusalem ist unsere rote Linie."

Update, 29. Januar, 16.30 Uhr: Zum Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump hat sich nun dessen Berater Jared Kushner zu Wort gemeldet. Er rief die Palästinenser dazu auf, dem Plan zuzustimmen. Palästina hätte „die letzten 25 Jahre die Opferkarte gespielt“, so Kushner, der nicht nur Berater des Präsidenten, sondern auch dessen Schwiegersohn ist.

Kushner beließ es allerdings nicht bei dieser Aussage, sondern übte noch weiter Kritik an der Haltung der Palästinenser, die den US- Friedensplan umgehend abgelehnt hatten. „Diese Leute sind Profis darin, Deals nicht fertigzustellen oder abzuschließen“, sagte er. Laut Kushner sei es nun an Palästina, zu handeln: „Wenn sie kommen und Frieden schließen wollen, sind wir bereit.“

Trumps Nahost-Plan: Palästinenser reagieren wütend - „Wird im Mülleimer der Geschichte landen“

Update, 29. Januar, 7.21 Uhr: Die Palästinenserführung hat den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump wütend zurückgewiesen. Der am Dienstag vorgestellte Plan werde „im Mülleimer der Geschichte landen“, sagte Palästinenserpräsident Mahmud Abbasi m palästinensischen Fernsehen. „Nachdem wir all diesen Müll gehört haben, sagen wir erneut 'Nein' zum 'Deal des Jahrhunderts'.“ Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas bezeichnete den Plan als Unsinn. „Der „Deal des Jahrhunderts“ ist Nonsens, es ist ein feindlicher Deal“, sagte Chalil al-Haja, ein führender Hamas-Vertreter. „Die Palästinenser werden alle möglichen Anstrengungen mit allen Mitteln aufwenden, um ihn zu bekämpfen, bis er gescheitert ist.“

Trump hatte den Plan im Weißen Haus in Anwesenheit des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vorgestellt. Darin wird den Palästinensern ein eigener Staat in Aussicht gestellt - allerdings unter erheblichen Zugeständnissen.

Der Plan gleiche einer Brandstiftung, kritisiert ARD-Korrespondentin Susanne Glass in einem Kommentar.

Donald Trump stellt Nahost-Plan vor: US-Botschafter spricht von Annexion - Maas reagiert verhalten

Update 22.02 Uhr: Auch die Bundesregierung hat inzwischen in Person von Bundesaußenminister Heiko Maas zum Nahost-Plan von Donald Trump geäußert. Der SPD-Politiker kommentierte die Pläne des US-Präsidenten zurückhaltend und diplomatisch. „Nur eine für beide Parteien akzeptable, verhandelte Zwei-Staaten-Lösung kann zu einem dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern führen", so Maas.

Der Vorschlag der US-Regierung werfe im Moment noch zu viele Fragen auf, so der Außenminister. „Das sind unter anderem Fragen nach der Einbeziehung der Konfliktparteien in einen Verhandlungsprozess sowie nach seinem Verhältnis zu anerkannten internationalen Parametern und Rechtspositionen“, so Maas weiter.

Donald Trump stellt Nahost-Plan vor: US-Botschafter spricht von Annexion - Kritik aus der EU

Update 20.40 Uhr: Mahmus Abbas hat dem Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump eine klare Absage erteilt. Die Vorhaben der USA werden „nicht durchkommen“, so Abbas. Zuvor hatten auch schon die radikalislamische Hamas Trumps Plan eine Absage erteilt.

Zuvor hatte derUS-Botschafter in Israel David Friedman verkündet, Israel könne im Zuge von Trumps Nahost-Plan umgehend jüdische Siedlungen im Westjordanland annektieren. Die Siedlungen sollen - zumindest wenn es nach Trumps Plan geht - in Zukunft zu Israel gehören. „Israel müsse überhaupt nicht warten“, so Friedman.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Donald Trump spricht sich für Zwei-Staaten-Lösung aus - scharfe Kritik aus der EU

Update 20.10 Uhr: Die selbst betitelte „Zwei-Staaten-Lösung“ von Donald Trumps Nahost-Plan hat nun auch erste kritische Stimmen aus der EU auf sich gezogen. Der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Michael Gahler (CDU) äußerte sich gegenüber dem Redaktionsnetzwerks Deutschland zu dem Plan des US-Präsidenten und verurteilt diesen als parteiisch.

„Die geteilten Reaktionen auf die Vorschläge Trumps zeigen: Diese amerikanische Administration hat nicht den Anspruch, als ehrlicher Makler aufzutreten“, zitiert focus.de den CDU-Politiker. Trumps Maßnahmen würden nicht dazu beitragen einer Verhandlungslösung näherzukommen.

Donald Trump verkündet Nahost-Plan: Vision von demilitarisiertem Palästinenserstaat

Update 19.25 Uhr: Der Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump sieht wohl eine Entwaffnung Palästinas vor. Das geht aus einer Mittelung des Weißen Hauses hervor. Die Palästinenser müssten darüber hinaus akzeptieren, dass Israel verantwortlich für die Sicherheit im Westjordanland sei.

„Die Vision sieht einen demilitarisierten palästinensischen Staat vor, der friedlich mit Israel zusammenlebt, während Israel die Verantwortung für die Sicherheit westlich des Jordan-Flusses behält“, hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses.

Die radikalislamische Hamas im Gaza-Streifen hat den Plan des US- Präsidenten gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bereits abgelehnt. Wir werden keinen Ersatz für Jerusalem als Hauptstadt des palästinensischen Staates akzeptieren", so der Hamas-Vertreter Chalil al-Hajj.

Donald Trump überrascht mit Nahost-Plan: Ost-Jerusalem als Hauptstadt Palästinas

Der Nahost-Plan des US-Präsidenten Donald Trump sieht für Israel und Palästina eine Zwei-Staaten-Lösung vor. Das sagte Trump bei einer Pressekonferenz in Washington, bei der auch der israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilnahm. Trumps Plan solle nach eigenen Angaben zu einer „realistischen Zwei-Staaten-Lösung“ führen. Netanjahu sei bereit mit der Palästinenserführung über einen künftigen palästinensischen Staat zu verhandeln. Im Gegenzug müsse Palästina allerdings auch Israel, als jüdischen Staat anerkennen.

Jerusalem solle die "ungeteilte Hauptstadt" Israels sein, sagte Trump, versprach jedoch zugleich den Palästinensern für einen künftigen eigenen Staat eine Hauptstadt inOst-Jerusalem sowie eine Verdoppelung ihres Territoriums. Dort würden die USA „stolz“ eine Botschaft eröffnen, so Trump. Israel würde sich dabei erstmals zu konkreten territorialen Kompromissen bereiterklären.

Donald Trump stellt Nahost-Plan vor: Jerusalem als „ungeteilte Hauptstadt“ Israel

Jedoch würde Israel weiterhin seine Vormachtstellung behalten. Demnach soll der Nahost-Plan die israelischen Siedlungen im Westjordanland anerkennen und auch das Jordantal soll weiterhin unter israelischer Kontrolle bleibe. Verbunden mit der Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels, wo die USA bereits eine Botschaft eröffnet haben, könnte dieser Plan dennoch vielen Palästinensern vor den Kopf stoßen. Die Palästinenserführung hatte den Plan bereits vor der Vorstellung als Verstoß gegen UN-Resolutionen und geltendes Völkerrecht zurückgewiesen.

Der US-Präsident hat dennoch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas aufgerufen, sich an der gemeinsamen Umsetzung seines Planes zu beteiligen. Trump wolle gemeinsam mit Israelis und Palästinensern einen „Weg des Friedens“ gehen.

LIVE: President @realDonaldTrump unveils plan for peace agreement https://t.co/86eeZMv61W — The White House (@WhiteHouse) January 28, 2020

Trump spricht sich für Zwei-Staaten-Lösung aus: „Ein großartiger Deal für die Palästinenser“

„Ich möchte, dass dieser Deal ein großartiger Deal für die Palästinenser ist“, so Trump. Palästina solle ein „wirklich unabhängiger und wunderbarer Staat“ werden. Jedoch warnte der US-Präsident auch in Richtung der Palästinenser, dass es vielleicht die letzte Möglichkeit für eine Zwei-Staaten-Lösung sei.

