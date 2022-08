Um Steuern zu sparen? Donald Trump lässt Ex-Frau Ivana auf seinem Golfplatz bestatten

Von: Franziska Schwarz

Vor gut zwei Wochen wurde Donald Trumps erste Frau beigesetzt. Kritiker werfen dem Ex-US-Präsidenten nun einen Steuertrick bei der Beerdigung vor.

Bedminster/New Jersey - Ivana Trumps Grab findet sich offenbar nahe einem Golf-Abschlagsplatz. Ihr früherer Mann, Ex-US-Präsident Donald Trump, betreibt den Sport bekanntlich leidenschaftlich. Aber liegt die Verstorbene deshalb dort? Beobachter sehen den Grund in einem Thema, das Trump ebenfalls elektrisiert: Steuern.

Soziologie-Professorin Brooke Harrington twitterte, sie habe die Gerüchte über die Grabstätte zunächst nicht glauben wollen: Dass sie auf dem „Trump National Golf Club“ in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey sein soll.

„Ein trauriges kleines Stück Dreck“ nannte sie den Ort des Grabs auf Twitter, zusammen mit einem entsprechenden Foto. Sie habe deshalb die Steuergesetze von New Jersey konsultiert. „Und Leute, es handelt sich hier um eine Dreierkombination der Steuerflucht. Grundsteuer, Ertragsteuer und Mehrwehrsteuer, all dies fällt weg“, so Harringtons Resumee der Spekulationen:

Ivana Trump auf Golfplatz beerdigt: Professorin sieht darin „Steueroptimierung“

Harrington arbeitet am Darthmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire und ist nach eigenen (Twitter-)Angaben spezialisiert auf die Erforschung von „Steueroptimierung“. In New Jersey sind als Friedhof genutzte Grundstücke von allen Abgaben befreit. Wie die Daily Mail berichtet, aber nur, solange sie kleiner als zehn Hektar sind. Der Golfclub Trumps erstreckt sich allerdings auf eine viel größere Fläche, die Steuerbefreiung könne daher nur rund um die Grabstätte greifen, schreibt die britische Zeitung.

Unter der Überschrift „Das Mysterium um Donald Trump und den Friedhof in New Jersey“ berichtete die Washington Times bereits 2017 über Trumps Friedhofspläne auf seinem Golfplatz in Bedminster. „Will der weltberühmteste Manhattaner wirklich im Nirgendwo bestattet werden?“ fragte die US-Zeitung. Und stellte schon damals die Frage: Oder geht es in Wahrheit um Steuervermeidung?

Aufnahme vom 28. Juli: Donald Trump golft in Bedminster. © Cliff Hawkins/Getty Images/AFP

Trumps kuriose Beerdigungspläne: Ein Mausoleum in New Jersey?

Laut dem Bericht sprach Trump schon zu dem Zeitpunkt für mehr als zehn Jahre über seine Beerdigungspläne, die „er mindestens fünfmal komplett umgeworfen hat“. So erinnerte die Washington Post damals auch daran, dass Trump 2007 ein Mausoleum für sich selbst in New Jersey ankündigte.

Wie das Wall Street Journal 2016 berichtete, wurde auf dem Grundstück in Bedminster zeitweilig auch eine Herde Ziegen gehalten. Steuerbefreiungen galten demnach auch für landwirtschaftlich genutzte Flächen. Weil Trump Steuerflucht-Ermittlungen gegen ihn behindert habe, hatte der 76-Jährige erst diesen Mai ein Bußgeld von umgerechnet 104.000 Euro zahlen müssen. Ivana Trump war am 14. Juli 2022 im Alter von 73 Jahren gestorben. (frs)