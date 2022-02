Donald Trump muss unter Eid aussagen - knappe Frist für ihn, Ivanka und Donald Junior

Von: Kathrin Reikowski

Ivanka, Donald und Donald Junior: Alle drei Trumps müssen vor Gericht aussagen. © Timothy A. Clary/afp

Donald Trump kann die Aussage verweigern, wenn er sich selbst belasten würde: Im Rechtsstreit um möglicherweise betrügerische Geschäftspraktiken muss er sich einer Vernehmung stellen.

New York - Nun ist eingetreten, was Familienanwälte verhindern wollten: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss sich einer Vernehmung stellen. Binnen 21 Tagen müssen Trump und zwei seiner Kinder, nämlich sein Sohn Donald Jr und Tochter Ivanka Trump unter Eid die Fragen der New Yorker Staatsanwaltschaft beantworten. Dies hatte ein Richter in New York am Donnerstag entschieden.

Haben Donald Trump und seine Geschäftspartner betrügerische Aktivitäten ausgeübt? Im Rechtsstreit um das Trump-Imperium geht es unter anderem um Bilanzfäschungen. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Wirtschaftsprüfer Trumps ihn nicht weiter als Kunden betreuen wollen.

Donald Trumps Rechtsstreit: Sohn Eric macht von Aussageverweigerungsrecht Gebrauch

Trump kann gegen die Entscheidung Medienberichten zufolge Berufung einlegen und die Aussage verweigern, falls er sich ansonsten selbst belasten würde. Sein Sohn Eric, der in der Sache bereits unter Eid aussagen musste, machte während seiner Befragung von diesem Recht Gebrauch.

Trumps Firmenimperium ist Gegenstand von Ermittlungen wegen einer Zivilklage der Generalstaatsanwältin James sowie einer strafrechtlichen Ermittlung der New Yorker Staatsanwaltschaft. Diese wirft dem Konzern betrügerische Geschäftspraktiken vor. Ziel dieser Praktiken sei es gewesen, sich eine „Vielzahl von wirtschaftlichen Vorteilen“ zu verschaffen, etwa Versicherungsschutz oder Steuerabzüge, hatte James erklärt.

Rechtsstreit im Trump-Imperium: Donald Trumps Söhne sind Vizepräsidenten des Immobilienunternehmens

Trump und die Trump Organization haben James zufolge betrügerische und irreführende Finanzberichte verwendet, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Es geht auch um den Verdacht, dass Trumps Firma falsche Angaben zum Wert von Immobilien gemacht hat. Immer wieder gibt es auch Spekulationen darüber, wie reich Donald Trump wirklich ist.

Donald Trump ist Gründer der Trump Organization, seine beiden Söhne Donald Trump Jr und Eric Trump sind die Vizepräsidenten des vor allem im Immobilienbereich tätigen Firmen-Konglomerats. (dpa/kat)