Umfrage-Klatsche für US-Präsidenten: Trump liegt vor Biden

Von: Markus Hofstetter

Im Jahr 2024 ist erneut ein Duell zwischen Biden und Trump möglich. Eine aktuelle Umfrage spricht für den ehemaligen Präsidenten.

Cambridge - Bei den Midterm-Wahlen im November 2022 hatte US-Präsident Joe Biden noch einen guten Lauf. Im US-Senat gewannen die Demokraten einen Sitz hinzu, sie haben dort nun eine Mehrheit von 51 Sitzen. Im Repräsentantenhaus verloren sie zwar die Mehrheit an die Republikaner, doch die Verluste hielten sich in Grenzen.

Im Jahr 2024 stehen die nächsten US-Präsidentschaftswahlen an. Noch ist unklar, mit welchen Kandidaten die beiden Parteien ins Rennen gehen werden. Doch würden der amtierende Präsident und der Ex-Präsident Donald Trump gegeneinander antreten, sah es bisher für Biden besser aus.

Joe Biden vs. Donald Trump: Ex-Präsident liegt in einer aktuellen Umfrage vorne

Doch im Augenblick scheint Trump in der Gunst der US-Wähler wieder vorne zu liegen. Das geht aus einer Umfrage des Center for American Political Studies (CAPS Harris) hervor, die am 20. Januar veröffentlicht wurde. Demnach würden derzeit 46 Prozent der 2050 online befragten, registrierten US-Wähler den 76-jährigen Trump zum Präsidenten wählen. Für den vier Jahre älteren Biden würden sich nur 41 Prozent entscheiden. Die restlichen 13 Prozent sind sich unsicher.

Würde Trump gegen Kamala Harris antreten, wäre das Ergebnis noch ein bisschen deutlicher. Der Ex-Präsident käme auf 48 Prozent, die Vizepräsidentin auf 40 Prozent.

Enger würde die Wahl ausfallen, wenn der 44-jährige Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, antreten würde. 42 Prozent würden für ihn stimmen, 39 Prozent für Biden.

Schlappe für Joe Biden: Mehrheit will keine weitere Amtszeit des amtierenden Präsidenten

Ein Tiefschlag für Biden dürfte sein, dass 65 Prozent der Befragten finden, er solle sich 2024 gar nicht mehr zur Wahl stellen. Allerdings gaben nur 31 Prozent als Grund dessen hohe Alter an. Fast die Hälfte meinte, er sei ein schlechter Präsident. Gegen Trump als Präsidentschaftskandidaten sprachen sich 56 Prozent aus.

In der Umfrage ist Trump jedoch ein klarer Kandidaten-Favorit für die Republikaner. 48 Prozent unterstützen ihn demnach bei den republikanischen Vorwahlen, Ron DeSantis folgt abgeschlagen mit 28 Prozent an zweiter Stelle. Unter den Demokraten wäre Biden mit 35 Prozent der Favorit, gefolgt von Harris mit zwölf Prozent.