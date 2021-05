Wird es jetzt eng für Donald Trump? Biden-Leute wollen Kapitol-Sturm untersuchen: Gegen-Attacke folgt sofort

„Republikaner müssen viel härter werden“

Das US-Repräsentantenhaus stimmt für einen Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol. Ex-Präsident Donald Trump geht prompt in den Attacke-Modus über.

München/Washington - Seine ärgste innerparteiliche Widersacherin ist Ex-US-Präsident Donald Trump erstmal los. Denn: Die amerikanischen Republikaner haben Liz Cheney aus ihrer Fraktionsführung geworfen, und damit die Chefkritikerin des 45. Regierungschefs der Vereinigten Staaten. Probleme hat Trump dennoch.

U-Ausschuss zum Sturm auf das Kapitol? Donald Trump geht in den USA in die Attacke über

Denn: Das US-Repräsentantenhaus hat am 20. Mai für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Erstürmung des Kapitols im Januar gestimmt. Und: Noch immer steht aus Reihen der Demokratischen Partei der Vorwurf im Raum, das damalige Staatsoberhaupt Donald Trump könnte die Randalierer vor dem Sturm auf den Sitz des Kongresses aufgewiegelt haben. Zur Einordnung: Im Repräsentantenhaus, einer der beiden Kammern der US-amerikanischen Legislative, haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden und Vize Kamala Harris die Mehrheit.

Doch: Auch 35 Abgeordnete der oppositionellen Republikaner votierten für die Einberufung eines U-Ausschusses. Trotz der vorherigen Demission von Cheney durch die übrige Fraktionsführung. Und Trump? Die Antwort des abgewählten Ex-Präsidenten der USA ließ nicht lange auf sich warten. „Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat sollten die demokratische Falle der Kommission vom 6. Januar nicht billigen. Es ist nur mehr parteipolitische Ungerechtigkeit“, erklärte der 74-Jährige laut der US-amerikanischen Zeitung „The Hill“ aus Washington D.C..

U-Ausschuss zum Sturm auf das Kapitol? Donald Trump vertraut auf Republikaner im Senat

Ferner wird Trump zitiert: „Und wenn die Morde, Unruhen und Brandbomben in Portland, Minneapolis, Seattle, Chicago und New York nicht ebenfalls untersucht werden, sollte diese Diskussion sofort beendet werden .“ Weiter habe er sich mit scharfer Wortwahl an die eigene Partei gewandt, heißt es. „Die Republikaner müssen viel härter und schlauer werden und aufhören, von der radikalen Linken benutzt zu werden. Hoffentlich hören Mitch McConnell und Kevin McCarthy zu! “, wird der Immobilienunternehmer und Politiker zitiert.

McCarthy ist der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Repräsentantenhaus, McConnell hat dieselbe Funktion im Senat inne. Auf sie setzt Donald Trump nun offenbar. Ob ein U-Ausschuss auch wirklich eingesetzt wird, ist derzeit völlig offen. Dafür müsste auch der Senat mit den Stimmen von 60 der 100 Senatoren zustimmen. Diese Stimmenzahl haben die Demokraten in der zweiten Kammer aber nicht, sondern nur eine hauchdünne Mehrheit. (pm)