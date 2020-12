Wahlleute bestätigen Joe Biden als neuen Präsidenten der USA - Putin gratuliert

Noch vor Weihnachten tritt Trumps aktueller Justizminister Barr aus seinem Amt zurück. Dies teilte Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Donald Trump kämpft weiter um den Sieg bei der US-Wahl 2020 - doch die Chancen des amtierenden US-Präsidenten schwinden.

kämpft weiter um den Sieg bei der - doch die Chancen des schwinden. Am Wochenende haben zwei hohe Gerichte das Trump-Team regelrecht gedemütigt, darunter auch ein Spruch eins von Trump eingesetzten Richters.

das Trump-Team regelrecht gedemütigt, darunter auch ein Spruch eins von Trump eingesetzten Richters. Nach Wahl-Streit mit Trump: Justizminister Barr tritt zurück.

Update vom 15. Dezember, 8.37 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden zum Sieg bei der US-Präsidentschaftwahl 2020 gratuliert. Moskau sei „bereit zur Zusammenarbeit“ hieß es außerdem in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des Kremls. Bidens Sieg war am Montagabend von den US-Wahlleuten mit klarer Mehrheit bestätigt worden(siehe Update vom 14. Dezember, 23.39 Uhr).

Wahlleute bestätigen Bidens Sieg über Trump - Justizminister tritt ab

Update vom 15. Dezember, 07.18 Uhr: Nachdem der Justizminister Barr aufgrund seines Widerspruchs an Trumps Wahlbetrug in Ungnade gefallen war, entschloss er sich jetzt dazu, noch vor Weihnachten zurückzutreten. Barr, der als loyaler Anhänger von Noch-Präsident Donald Trump galt, hatte in der Vergangenheit offen die Wahlbetrugsvorwürfe von Präsident Donald Trump zurückgewiesen.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

„Bislang haben wir keinen Betrug von einem Ausmaß gesehen, das zu einem anderen Ausgang der Wahl hätte führen können“, resümierte Barr laut der deutschen Presseagentur in einem Interview. Den Abgang des Ministers gab Trump auf Twitter bekannt. Dort berichtete er von seinem „netten Treffen“ mit Barr im weißen Haus und erklärte: „Unser Verhältnis war sehr gut, er hat einen herausragenden Job gemacht“. Die Amtsgeschäfte soll vorübergehend der bisherige Vize-Justizminister Jeff Rosen übernehmen, wie Trump bekannt gab.

+ William Barrs Abgang wenige Wochen vor dem Ende der Trump-Präsidentschaft kommt alles andere als überraschend. © John Bazemore/AP/dpa

Wahlleute bestätigen Joe Biden als neuen Präsidenten der USA - Trumps Niederlage wohl endgültig

Update vom 14. Dezember, 23.39 Uhr: Jetzt steht es fest: Die Wahlleute haben Joe Biden zum Präsidenten gewählt. Das berichtet die New York Times: „Joseph R. Biden Jr. wurde am Montag als gewählter Präsident bestätigt, als ihn Mitglieder des Wahlkollegiums über die Schwelle von 270 hinausschoben, um das Weiße Haus zu gewinnen, und damit ein disruptives Kapitel in der amerikanischen Geschichte beendeten, in dem Präsident Trump versuchtedie Ergebnisse einer freien und fairen Wahl umzukehren.“

Update vom 14. Dezember, 22.55 Uhr: Die sieben Wahlleute aus Oregon haben dem Ergebnis vom 3. November gemäß für Biden abgestimmt. Der 78-Jährige kommt damit auf 247 und baut seinen Vorsprung auf 15 aus. Aber alles wird sich in Kalifornien entscheiden.

Update vom 14. Dezember, 22.26 Uhr: Auch die drei Wahlleute aus Montana sind der Entscheidung der Mehrheit der Bevölkerung des Bundesstaates gefolgt. Damit verbessert sich Trump auf 232 - mehr dürften es eigentlich aber auch nicht werden. Weiterhin gibt es keine Abweichler. Nur drei von den Demokraten gewonnene Staaten sind noch offen.

Update vom 14. Dezember, 22.05 Uhr: Trump hat mächtig Boden gut gemacht auf Biden. Mittlerweile führt der Demokrat nur noch mit 240 zu 229 Wahlleuten. Diese vermeintliche Dramatik rührt aber daher, dass abgesehen von Montana alle Bundesstaaten, in denen die Republikaner triumphiert haben, bereits abgestimmt haben. Offen sind außerdem noch Kalifornien, Oregon und Hawaii. Allein der Golden State bringt 55 Wahlleute, die allesamt für den Herausforderer stimmen müssten.

Update vom 14. Dezember, 21.15 Uhr: Die ersten Staaten haben ihre Wahlleute mittlerweile abstimmen lassen. Bislang gibt es laut US-Medien noch keine Abweichler. Auch in den sogenannten Swing States folgten die Vertreter im Electoral College dem Votum des Volkes. So stellten sich Nevada, Georgia, Pennsylvania, Arizona und Wisconsin auf die Seite von Joe Biden, North Carolina und Ohio vereinigten sich dem Wahlergebnis vom 3. November gemäß auf Donald Trump.

Nach 39 Staaten sowie des District of Columbia führt der Demokrat mit 202 zu 177. Offen sind unter anderem noch die drei Westküstenstaaten Kalifornien, Oregon und Washington, aber auch Texas.

#ElectoralCollege UPDATE: In 39 Staaten +DC haben die Wahlfrauen und -männer schon abgestimmt. Bislang keine Abweichler. Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin votierten geschlossen für @JoeBiden , nun auch Michigan. Zwischenstand: 202:177 für Biden. pic.twitter.com/ulUuda3YDb — Claus Hecking (@ClausHecking) December 14, 2020

Wegen aufgeheizter Stimmung: Wahlleute treffen sich im geheimen und unter Polizeischutz

Update vom 14. Dezember, 17.10 Uhr: Da Donald Trump weiterhin darauf beharrt, die Wahl gewonnen zu haben, steht der eigentlich ansonsten nicht viel beachtete Tag, an dem die Wahlleute ihre Stimmen abgeben, im Rampenlicht der Berichterstattung. Mittlerweile haben sich in einigen Staaten die Wahlleute versammelt, um den Willen der Wähler umzusetzen. In einigen Bundesstaaten wie in Nevada werden sich die Wahlleute wegen der Corona-Pandemie virtuell treffen. In anderen Bundesstaaten finden die Treffen aufgrund der aufgeheizten Stimmung im geheimen und unter Polizeischutz statt. Sobald der Bundesstaat Hawaii als voraussichtlich letzter Bundesstaat seine Stimmen abgegeben hat, wird am Montagabend (Ortszeit) ein Statement des designierten US-Präsidenten Joe Biden erwartet.

Vor dem entscheidenden Tag: Hohe US-Gerichte demütigen Trump heftig - Richterin platzt der Kragen

Erstmeldung vom 13. Dezember 2020, 20.00 Uhr:

Milwaukee/Washington - Am Montag schon soll das „Electoral College“* zusammentreten, um final den neuen US-Präsidenten zu bestimmen. Amtsinhaber Donald Trump kämpft trotzdem weiter gegen die nahende Niederlage - und hat dabei am Wochenende gleich zwei krachende Niederlagen vor Gericht erlitten. Die Urteilsbegründungen kamen dabei teils einer Demütigung des verzweifelt um die Macht ringenden US-Präsidenten gleich.

Sogar ein von Trump eingesetzter Richter erteilte in seinem Spruch eine schallende Ohrfeige für das Anwaltsteam des Präsidenten. Mit den Entwicklungen vor Gericht sinken Trumps Chancen weiter - nach menschlichem Ermessen sollte am Montag Joe Bidens Wahlsieg zum Fakt werden. Auch, wenn es noch etwas dauert, bis das Votum der Wahlleute verkündet wird.

+ Szene mit Tier: Donald Trump am Samstag bei einem Militär-Football-Match. © Brendan Smialowski/AFP

Donald Trump: Vom US-Präsidenten eingesetzter Richter erteilt schallende Ohrfeige - „Ein Amtsinhaber, der ...“

So hat ausgerechnet ein von Trump ernannter Bezirks-Richter eine Bundesklage des US-Präsidenten klar zurückgewiesen. Richter Brett H. Ludwig ließ auch keinen Einspruch gegen das Urteil zu - und wurde in seiner Begründung ungewöhnlich deutlich. „Dieser Gerichtshof hat dem Kläger die Chance gegeben, seine Argumente vorzubringen“, schrieb Ludwig laut einem Bericht der New York Times, „und der Kläger hat in dieser Sache verloren“.

In dem Rechtsstreit ging es nicht um möglichen Wahlbetrug, sondern um die Frage, ob die Corona-Sonderregeln zur Stimmabgabe in Wisconsin rechtens waren. Richter Ludwig zog ein vernichtendes Fazit: „Das ist ein außergewöhnlicher Fall“, zitierte die Times aus dem Urteil, „ein amtierender Präsident, der mit seinen Wiederwahlabsichten gescheitert ist, ersucht ein Bundesgericht um Hilfe, den Wahlausgang mithilfe von Zweifeln an Verwaltungsentscheidungen auszuhebeln, die er fraglos schon vor der Wahl hätte vorbringen können.“ Trump habe gefordert, dass die Gesetze befolgt werden - genau das sei passiert.

Donald Trump kassiert peinliche Schlappe in Wisconsin - Richterin urteilt: „Es geht hier nicht um Wahlbetrug ...“

Noch peinlicher wurde es für Trump vor dem Obersten Gerichtshof von Wisconsin. Dort machte Richterin Jill Karofsky in drastischen Worten den Standpunkt des Gerichts klar. „Was Sie wollen, ist diese Wahl umzustürzen, damit ihr König die Macht behält“, hielt sie Trump-Anwalt James Troupis am Samstag in einer virtuellen Anhörung vor: „Das ist so unamerikanisch!“ Das Ansinnen sei „nicht normal“ und eine Attacke auf eine legitime Wahl, die keinen einzigen Betrugsfall produziert habe.

Karofsky erhob zugleich Rassismus-Vorwürfe gegen das Trump-Team, wie unter anderem die Huffington Post berichtete. Die zwei von den Anwälten ins Visier genommenen Countys Wisconsins* seien die „städtischsten, nicht-weißen, größten“ Wahlbezirke. Sie seien offenbar wegen ihrer „diversen Bevölkerungen“ ausgewählt worden und weil sie demokratisch abgestimmt hatten. „Diese Klage, Mr. Troupis, hat den Geschmack von Rassismus“, betonte die Richterin.

Auch in diesem Fall hatten Trumps Anwälte die Briefwahlzettel* bemängelt - eingesetzt wurden sie gleichwohl nicht nur in den betroffenen Gebieten, sondern im ganzen Bundesstaat. „Dieser Fall dreht sich nicht um Wahlbetrug“, urteilte Karofsky, „bei diesem Fall geht es darum nicht nur Zweifel an einer legitimen Wahl zu säen, sondern sie auch zu gießen und zu nähren“.

US-Wahl 2020: Electoral College entscheidet am Montag - Trump gibt sich Fox News trotzig

Trump gab sich am Sonntag trotzig. „Es ist nicht vorbei“, sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders Fox News. Es gebe noch „mehrere lokale Fälle“ in Bundesstaaten, bei denen seine Anwälte gegen das Wahlergebnis vorgingen. Zuvor hatte Trump auch eine Klage vor dem Obersten Gerichtshof verloren*. Auch auf Twitter setzte der US-Präsident seine Kampagne um angeblichen - aber nie belegten - Wahlbetrug ungerührt fort.

MOST CORRUPT ELECTION IN U.S. HISTORY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Die 538 Wahlleute in den USA stimmen an diesem Montag stellvertretend für das Volk über den künftigen US-Präsidenten ab. Sie votieren bei den Treffen in ihren Bundesstaaten gemäß den dortigen Ergebnissen. In den meisten Bundesstaaten bekommt der Sieger alle Stimmen der dortigen Wahlleute. Den zertifizierten Ergebnissen zufolge entfallen auf den Demokraten Joe Biden 306 Wahlleute und 232 auf den republikanischen Amtsinhaber Trump. Das Ergebnis wird offiziell erst am 6. Januar im Kongress bekannt gegeben. (fn mit Material von dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

