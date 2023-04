Trump vor Gericht noch stärker in Bedrängnis? Sohn Erik bringt ihn in Bredouille

Von: Nail Akkoyun

Aktuell muss sich Donald Trump vor Gericht wegen Vergewaltigungsvorwürfen verantworten. Sein Sohn Eric tweetet darüber – und bringt seinen Vater in die Bredouille.

New York City – Am Dienstag (25. April) begann in Manhattan der Prozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs gegen Donald Trump. Der Ex-Präsident erschien bislang nicht im Gerichtssaal, wies die Vorwürfe mehrfach aus der Ferne ab und bezeichnete den Prozess als „Betrug“. In dieselbe Kerbe schlug nun sein Sohn Eric, der seinem Vater damit einen Bärendienst erwiesen haben könnte.

„Jean Carrolls Rechtsstreit gegen meinen Vater wird angeblich vom politischen Aktivisten Reid Hoffman (Mitbegründer von Linkedin) FINANZIERT“, schrieb Eric Trump in einem Tweet. „Eine Zivilklage, die von einem Milliardär finanziert wird, der nicht direkt in den Fall involviert ist, aus reinem Hass, Bosheit oder Angst vor einem hervorragenden Kandidaten, ist eine Schande für unser Land, sollte illegal sein und sagt alles, was man über den vorliegenden Fall wissen muss.“

Eric und Donald Trump während einer Presseveranstaltung in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. (Archivfoto) © Andres Leiva/Imago

Trump-Anwalt Joseph Tacopina bekam daraufhin von Richter Lewis Kaplan die Warnung, dass sein Mandant „in Gefahr“ sei, weil dessen Sohnemann trotz gerichtlicher Anweisungen über die Vergewaltigungsvorwürfe der Autorin E. Jean Carroll getwittert hatte. Darüber berichtet rawstory.com. Der besagte Tweet wurde inzwischen gelöscht.

Milliardär soll Prozess gegen Trump finanzieren: Richter befürchtet Jury-Beeinflussung

Nach einer Mittagspause sollen sich Carrolls Anwälte am Mittwoch (26. April) über den Tweet von Eric Trump beschwert haben. „Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich ein Gespräch mit Ihrem Mandanten führen“, soll Kaplan dem Bericht zufolge daraufhin zu Tacopina gesagt haben. Zudem entschied der Bundesrichter, dass die Geschworenen sich nicht damit befassen sollen, dass die Gerichtskosten möglicherweise von einem Trump-kritischen Milliardär getragen werden.

Die Frage, ob der LinkedIn-Gründer Reid Hoffman Geld zur Klage von E. Jean Carroll gegen den ehemaligen Präsidenten beigesteuert hat, so Richter Kaplan, „wäre nachteilig“, weil sie keinen Einfluss auf Carrolls Anschuldigungen hätten. „Das gesamte Thema der Prozessfinanzierung ist ausgeschlossen“, sagte Kaplan laut einem Bericht von Business Insider.

Da das Gericht die Informationen für irrelevant hält und Kommentare wie jene von Eric Trump die Jury „beeinflussen“ könnten, sollen sich sowohl Trump Sr. als auch sein Sohn in den sozialen Medien zurückhalten. (nak)